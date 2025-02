Ford zeigt Nascar-Version des Mustang E-Tech

Die technischen Daten der Nascar-Version des Mustang Mach-E können sich durchaus sehen lassen. Denn der Prototyp verfügt über drei Motoren, die insgesamt bis zu 1.014 Kilowatt Leistung liefern können – das sind 1.360 PS. Von Fords aktuellem Verbrenner-Rennwagen aus der Nascar Cup Series stammen das Fahrwerk, Bremsen, Lenkung und die Räder. Also eigentlich gute Voraussetzungen, um beim PS-freudigen Publikum gut anzukommen. Nur: Der Prototyp, den Ford für die Nascar-Serie vorgestellt hat, ist rein elektrisch. In den vergangenen Jahren hat Ford Performance immer wieder mit elektrischen Concept Cars für Aufsehen gesorgt, etwa dem SuperVan oder dem Super Cobra Jet 1800 für Beschleunigungs-Rennen. Nur hat sich Ford dieses Mal mit der im Süden der USA schon fast heiligen Nascar-Serie ein ganz anderes Segment ausgesucht. Kleinste Änderungen an den Fahrzeugen werden dort heiß diskutiert und der große V8-Verbrennungsmotor ist eigentlich unantastbar. Entsprechend sind die Chancen auf einen Renneinsatz des Mustang Mach-E Nascar mehr als gering. Das sieht man auch an einem bestimmten Detail: Die Batterie des Prototyps kann einen Energiegehalt von 78 Kilowattstunden speichern, was zwar für einige Runden bei Show-Einsätzen reichen dürfte, aber eher nicht für die bis zu 320 Kilometer langen Rennen der Nascar-Serie, selbst mit Ladestopps. Tatsächlich ist auch kein Renn-Einsatz geplant, sondern nur einige Demofahrten. Mark Rushbrook, Global Director von Ford Performance, sagt dazu: „Teilweise geht es darum, etwas über die Technologie in einer bestimmten Motorsportdisziplin zu lernen, aber auch darum, diese Technologie den Fans und potenziellen Kunden in dieser Form des Motorsports vorzustellen, um auch ihre Reaktion einzuschätzen und sie auf diese Reise mitzunehmen.“ Ford nimmt an NASCAR bereits teil, seit die Organisation im Jahr 1949 gegründet wurde. In dieser Zeit hat der Hersteller insgesamt mehr als 1.200 Rennen in den drei wichtigsten Serien des Verbandes gewonnen.