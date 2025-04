Valeo und PanGood entwickeln Axialflussgenerator

Laut Valeo handelt es sich um eine „neue Generation“ der Axialflusstechnologie. Sie integriert Motor und Wechselrichter und soll einen „Durchbruch bei der Entwicklung kompakter, leichter und hocheffizienter elektrischer Antriebsstränge“ darstellen. Wie bereits erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf EREVs, die in China immer beliebter werden. Und mit dem neuen Generator hoffen die beiden Unternehmen, die Verbreitung dieser Fahrzeugtypen noch weiter zu beschleunigen.

In Verbindung mit dem hocheffizienten Wechselrichter und der fortschrittlichen thermischen Steuerung von Valeo soll das System zur Reichweitenverlängerung mehrere Vorteile bieten. Laut Valeo können Größe und Gewicht um bis zu 50 Prozent reduziert werden, während die Leistung gleich bleibt. Darüber hinaus verspricht das Unternehmen „einen Wirkungsgrad von bis zu 97 Prozent im Drehzahlbereich der Hauptnutzung des Generators, was eine optimierte Energie während des Fahrzyklus gewährleistet.“

In Elektroautos (und auch den meisten anderen Anwendungen) gängige Elektromotoren sind heute Radialflussmotoren. Der Name bezieht sich auf die Richtung des elektromagnetischen Flusses im Stator, der sich beim Radialflussmotor entlang eines nach aussen gerichteten Radius, also senkrecht zur Drehachse, bewegt. In einem Axialflussmotor fliesst er parallel zur Drehachse des Motors. Das ermöglicht einen anderen Aufbau und vor allem eine besonders kompakte und flache Bauweise – nicht nur beim Einsatz als Elektromotor, sondern auch wie hier als Generator.

„Axialfluss ist ein entscheidender Baustein für intelligente Architekturen, insbesondere bei EREVs, bei denen es darum geht, die elektrische Reichweite zu maximieren und gleichzeitig das System leicht und kompakt zu halten“, sagte Xavier Dupont, CEO der Valeo Power Division. „Diese Partnerschaft mit PanGood ermöglicht es uns, das Beste aus Motordesign und Leistungselektronik zu kombinieren – für eine technologisch fortschrittliche Lösung, bereit für die weltweite Industrialisierung. Unser Ziel ist es, neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Modularität für zukünftige Elektrofahrzeuge zu setzen.“

Henry Han, Gründer von PanGood, sagte: „PanGood beschäftigt sich seit über neun Jahren mit der Entwicklung, dem Design und der Produktion von Axialflussmotoren. Der offensichtlichste technische Vorteil dieser Motoren liegt in ihrer kompakten Bauweise und ihrem geringen Gewicht. Wir nutzen die Vorteile von Axialflussmotoren in verschiedenen Anwendungsfeldern für elektrische Antriebssysteme – der EREV-Generator ist dabei eine der am besten passenden Anwendungen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Valeo und sind überzeugt, mit perfekt abgestimmten technischen Lösungen große Erfolge zu erzielen.“

