Doch kein Günstig-Auto: Nio Firefly kostet rund 30.000 Euro in Europa

Der chinesische Hersteller Nio bringt seine neue Elektroauto-Marke Firefly nach Europa – aber die Preise sind höher als erwartet. Die Europa-Premiere der vermeintlichen Günstig-Marke soll im 3. Quartal in Norwegen und den Niederlanden erfolgen, weitere Länder kurz darauf später folgen. Doch die Preise haben es in sich: In Norwegen wird der kompakte Firefly-Stromer ab 279.900 Kronen angeboten. Das sind umgerechnet rund 23.500 Euro. In den Niederlanden wird es noch teurer: Dort soll der Firefly bei 29.900 Euro starten. Zum Vergleich: In China ist das Modell schon ab etwa 14.200 Euro zu haben – also für weniger als die Hälfte! Für Deutschland erwartet man ähnliche Preise wie in den Niederlanden, also deutlich höher als ursprünglich erhofft. Sprich: Das vermeintlich günstige Elektroauto dürfte hierzulande an die 30.000 Euro kosten. Doch was bekommt man dafür geboten? Der Firefly verfügt über eine rund 41 Kilowattstunden große LFP-Batterie. Diese ermöglicht eine kombinierte WLTP-Reichweite von 330 Kilometern bzw. von bis zu 470 Kilometern im Stadtverkehr. An Schnellladestationen lädt der Firefly mit bis zu 100 kW – von 10 auf 80 Prozent dauert es ungefähr eine halbe Stunde. AC-Laden ist mit sieben oder 11 kW möglich. Außerdem bringt der Firefly eine Vehicle-to-Load-Funktion mit, was ihn zum mobilen Stromlieferanten für zum Beispiel Smartphones oder Werkzeug macht. Angetrieben wird der etwa vier Meter lange Kleinwagen von einem 105 Kilowatt starken Elektromotor mit 200 Newtonmeter Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Das Leergewicht beträgt knapp 1,5 Tonnen, wovon mehr als 300 Kilo auf die Batterie entfallen.