Firefly wird in Europa teurer als gedacht

Die Länder des Europa-Starts für Firefly hat Nio Norge offiziell in einer Pressemitteilung verkündet. Auch der Basispreis für den Firefly-Kompaktstromer wird darin bereits genannt: Er wird in Norwegen bei NOK 279.900 liegen, was umgerechnet rund 23.500 Euro entspricht. Zum Vergleich: In China ist der Firefly-Stromer umgerechnet ab rund 14.200 Euro erhältlich (etwa 14.400 Euro nach aktuellem Wechselkurs).

Wie das Portal Autonotizen schreibt, soll der Basispreis in den Niederlanden bei 29.900 Euro liegen, womit auch ein Euro-Preis bekannt wäre. In den Niederlanden sind in diesem Preis zwar 21 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer inkludiert. Rechnet man diesen Preis auf 19 Prozent Mehrwertsteuer um, ergeben sich aber immer noch 29.405 Euro. In Norwegen wird beim Kauf eines Elektroautos dieser Preisklasse keine Mehrwertsteuer fällig, was die hohe Differenz zu den Niederlanden erklärt. In Deutschland – mit. Mehrwertsteuer – dürften die Preise für den Firefly also deutlich näher an den niederländischen als an den norwegischen Preisen liegen.

Bestellungen aus Norwegen und den Niederlanden will Nio ab dem dritten Quartal 2025 annehmen. Die Auslieferungen sollen im Herbst beginnen.

Aus der norwegischen Mitteilung sind jetzt auch die WLTP-Reichweiten bekannt. Im kombinierten Zyklus soll der Firefly mit seiner 41,2 kWh großen LFP-Batterie 330 Kilometer weit kommen, im WLTP City sind es bis zu 470 Kilometer. Geladen wird der Akku an DC-Stationen mit bis zu 100 kW, der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 29 Minuten dauert. Wechselstrom-Laden ist mit sieben oder 11 kW möglich, zudem soll es eine Vehicle-to-Load-Funktion geben – die maximale V2L-Leistung gibt Nio Norge aber nicht an.

Die Marke Firefly und das gleichnamige Modell hat Nio im Winter vorgestellt. Bei dem Kleinwagen handelt es sich um ein vier Meter langes Elektroauto für den Massenmarkt. Der Radstand wird mit 2,62 Metern angegeben. Angetrieben wird der Kleinwagen von einem Elektromotor mit 105 kW und 200 Nm, der von Nio selbst (bzw. der Tochter XPT) hergestellt wird. Damit soll eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h möglich sein. Das Leergewicht wird mit 1.492 Kilogramm angegeben – davon entfallen 314 kg auf die Batterie.

Kurz vor der Auto Shanghai Anfang der Woche hat Nio dann die China-Preise für den Firefly veröffentlicht. In den 119.800 Yuan für die Basisversion und 125.800 Yuan (rund 15.000 Euro) für eine etwas höhere Ausstattung ist die Batterie bereits inbegriffen. In China soll es ab August die Möglichkeit geben, wie bei den Nio-Modellen das Fahrzeug auch zu einem geringeren Preis zu kaufen und den Akku dann als „Battery as a Service“-Dienst zu mieten. Ob diese Option auch in Europa angeboten wird, gibt Nio Norge bisher nicht an.

Dazu kommt, dass Nio seine Strategie rund um Firefly offenbar geändert hat. Firefly sollte nach früheren Angaben eigentlich ein eigenes Netz an Akkutausch-Stationen erhalten, da die Elektroautos von Firefly die bestehenden Power Swap Stations von Nio nicht nutzen können. Nun melden chinesische Portale jedoch unter Berufung auf das Unternehmen, dass Firefly entgegen dieser früheren Pläne keine eigenen Batteriewechselstationen einrichten wird. Dies lohne sich für ein einzelnen Modell nicht, heißt es. Nios Batterietauschstationen der fünften Generation, die ab Anfang 2026 in Betrieb gehen sollen, sollen deshalb neben den Marken Nio und Onvo auch Firefly-Fahrzeuge unterstützen.

ntb.no (Nio-Mitteilung auf Norwegisch), autonotizen.de (Niederlande-Preise)