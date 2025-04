Mercedes-Benz CLA ab rund 56.000 Euro bestellbar

Dabei handelt es sich um die Allrad-Version CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie, die auf einen Listenpreis von exakt 60.380,60 Euro kommt. Das sind die beiden einzigen Motorisierungen, die Mercedes zur Premiere der neuen CLA-Generation vorgestellt hat – sowohl der Allradler als auch die Heckantriebs-Version nutzen die 85 kWh große NMC-Batterie. Das Basismodell mit einer 58 kWh großen LFP-Batterie (mit welcher der Einstiegspreis deutlich sinken dürfte) und die Hybrid-Versionen sind noch nicht bestellbar. Alle Daten und Infos können Sie in unserem Artikel zur Weltpremiere des CLA nachlesen.

Auch wenn mit dem neuen Elektro-CLA und der ebenfalls neuen Plattform MMA bei Mercedes vieles anders werden soll, bleibt eine Sache gleich: Die Listenpreise sind nur der Anfang, der tatsächliche Fahrzeugpreis lässt sich schnell mit aufpreispflichtigen Extras nach oben treiben. Direkt nach der Wahl von einem der beiden Antriebe stehen schon das „Start-Paket“ für 2.001,50 Euro oder das Sondermodell „Edition“ für satte 12.500,95 Euro zur (optionalen) Auswahl bereit. Das limitierte Sondermodell umfasst etwa die AMG-Line, einen schwarzen Manufaktur-Lack, 19-Zoll-Felgen im AMG-Design, braun-schwarze Ledersitze und auch das „Premium-Paket mit digitalen Extras“. Zum Vergleich: Die AMG-Line an sich kostet schon über 3.200 Euro, die AMG-Line Plus fast 5.600 Euro. Das in dem Sondermodell und der AMG-Line Plus enthaltene „Night Paket“ mit wärmedämmendem und getöntem Glas sowie schwarzen statt Chrom-Designelementen rundum schlägt mit 952 Euro zu Buche, falls es separat geordert wird.

CLA 250+ CLA 350 4MATIC Antrieb RWD AWD Leistung 200 kW 260 kW Drehmoment 335 Nm 515 Nm Beschleunigung 6,7 s 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h WLTP–Reichweite 792 km 771 km Batteriekapazität 85 kWh 85 kWh Ladeleistung DC 320 kW 320 kW Ladezeit DC 10-80% 22 min 22 min Preis 55.858,60 Euro 60.380,60 Euro

Bei den bisher genannten Extras oder Paketen geht es rein um die Optik innen und außen. Die funktionalen Extras werden erst im nächsten Schritt angeboten. Ab Werk ist das „Advanced-Paket mit Digitalen Extras“ dabei, welches unter anderem LED-Scheinwerfer, das Panorama-Dach, die Klimaanlage, Sitzheizung vorne und auch den beleuchteten Mercedes-Stern an der Front bietet. Dazu können als „digitalen Extras“ zum Beispiel der Ladetarif MB.CHARGE Public oder auch die MBUX Navigation auch im Nachhinein dazugebucht werden – nochmals zu Extra-Kosten. Das heißt aber auch: Ein aktueller Basis-CLA für 56.000 Euro hat kein Navi und ist auf das Extra oder das angebundene Smartphone angewiesen.

Selbst im „Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras“ für 1.469,65 Euro ist das Navi nicht enthalten, sondern etwa das Keyless-Go-System, die induktive Ladeschale für Smartphones oder die Armlehne im Fond und die flächenbündigen Türgriffe. Auch im darauf aufbauenden „Premium-Paket mit Digitalen Extras“ (3.230,85 Euro) sind dann zwar Extras wie die Klimaautomatik, ein Memory-Paket oder beleuchtete Einstiegsleisten enthalten, aber auch hier ist das MBUX Entertainment für drei Jahre ein „digitales Extra“. Das „Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras“ für über 5.400 Euro bietet dann Multibeam-LED-Scheinwerfer, das Burmester-Soundsystem, das Head-up-Display und das Pre-Safe-System.

Erst dann fängt im Konfigurator der Bereich an, in dem Lackfarbe, Felgen, Sitzbezüge, Zierelemente und Lenkräder individuell ausgewählt werden können (falls nicht schon über ein Paket vergeben). Doch bis dahin können schon fast 16.000 Euro an Kosten für optionale Extras angefallen sein.

Übrigens: Den CLA 250 für knapp 56.000 Euro bietet der Mercedes-Konfigurator standardmäßig mit einer Leasingrate von 300,36 Euro pro Monat an – bei 15.000 Kilometern pro Jahr, 36 Monaten Laufzeit und üppigen 11.171,72 Euro Anzahlung. Der CLA 350 4MATIC wird wie berichtet erst etwas später ausgeliefert – daher wird bei diesem Modell noch keine Leasing-Kalkulation im Konfigurator angeboten.

