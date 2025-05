E-Autos im April auf der Überholspur // VW ID.7 erneut an der Spitze

Wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive auch diesmal wieder die aktuellen KBA-Zahlen im “eMobility Dashboard” ausgewertet. Und die zeigen ganz klar: Im April 2025 hat sich der positive Trend bei den Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland fortgesetzt. Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden rund 45.500 vollelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 53,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war der April sogar der stärkste Monat für Elektroauto-Neuzulassungen seit Dezember 2023. Damals lief die Umweltbonus-Förderung kurzfristig aus – und die Nachfrage nach E-Autos brach regelrecht ein. Doch seither geht es wieder bergauf. Schon im März verzeichnete das KBA rund 42.500 neue E-Autos. Zum Vergleich: Im Januar 2024, also direkt nach dem Ende der Umweltprämie, waren es nur 22.500 Neuzulassungen. Die steigenden Verkaufszahlen spiegeln sich natürlich auch im Marktanteil wider: Elektroautos kamen im April auf knapp 19 Prozent der insgesamt rund 243.000 Neuzulassungen in Deutschland. Und es gibt noch mehr Positives: Zu den vollelektrischen Fahrzeugen kamen im April rund 24.000 neue Plug-in-Hybride hinzu – ein sattes Plus von über 60 Prozent im Vergleich zum April 2024. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag bei zehn Prozent. Die beliebteste Antriebsart waren allerdings einfache Hybride ohne Stecker – mit fast 28 Prozent Marktanteil. Die klassischen Verbrenner, also Benziner und Diesel, verloren dagegen deutlich an Boden – sowohl bei den Absatzzahlen als auch beim Marktanteil. Doch lassen wir die herkömmlichen Antriebsarten kurz beiseite – und schauen auf die Top 10 der erfolgreichsten Elektroautos im April 2025: An der Spitze steht erneut der Volkswagen ID.7. Bereits den vierten Monat in Folge sichert er sich Platz eins bei den E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland. Mehr als 3.000 ID.7 wurden im April neu zugelassen – das entspricht rund sieben Prozent aller E-Auto-Zulassungen im Monat.