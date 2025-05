VW ID.7 weiterhin an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Insgesamt wurden im April in Deutschland über alle Hersteller und Modelle hinweg 45.535 Elektroautos neu zugelassen – 15.867 mehr als im Vorjahresmonat. Allein auf den ID.7 der Wolfsburger entfielen im vergangenen Monat rund 6,9 Prozent der Neuzulassungen, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sicherte. Bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres führte der MEB-Stromer das Ranking an.

Auch die Plätze zwei und drei gingen an Volkswagen: Der ID.3 kam im April auf 2.989 Neuzulassungen. Für den ID.4 (inkl. ID.5, das KBA unterscheidet hier nicht) verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 2.629 Neuzulassungen.

Auf den Plätzen vier, fünf und sechs landeten ebenfalls Modelle aus der MEB-Familie: Vom Skoda Elroq wurden insgesamt 2.402 Exemplare neu zugelassen, was für den vierten Rang reichte. Die Seat-Marke Cupra brachte 1.870 neue Born auf die Straßen – Platz fünf unter den Elektroautos in der KBA-Statistik. Für den Skoda Enyaq reichten 1.814 Neuzulassungen für den sechsten Platz.

Auffällig ist, dass mit dem BMW iX1 (1.497 Neuzulassungen) auf dem siebten Rang es nur ein Modell in die Top Ten schaffte, das nicht aus dem VW-Konzern stammt. Auf den letzten drei Plätzen der Top Ten landeten der Audi A6 e-tron (1.420), der Cupra Tavascan (1.326) und der Audi Q6 e-tron (1.082).

Rang Modell April 1 Volkswagen ID.7 3.133 2 Volkswagen ID.3 2.989 3 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.629 4 Skoda Elroq 2.402 5 Cupra Born 1.870 6 Skoda Enyaq 1.814 7 BMW iX1 1.497 8 Audi A6 e-tron 1.420 9 Cupra Tavascan 1.326 10 Audi Q6 e-tron 1.082

Mit Blick auf die Segmente über alle Antriebsarten hinweg ergibt sich folgendes Bild: Bei den Minis konnte der rein elektrische Fiat 500 mit 1.045 Neuzulassungen den dritten Platz hinter dem Hyundai i10 (1.231) und Toyota Aygo (1.089) sichern. Auch in der Oberen Mittelklasse schaffte es mit dem VW ID.7 (3.133) ein E-Auto auf das Podest. Nur vom Audi A6 (3.802, davon 1.420 BEV) und BMW 5er (3.274, davon 770 BEV) wurden mehr Exemplare neu zugelassen. Der Porsche Taycan erreichte mit 234 neuen Exemplaren in seinem Segment, der Oberklasse, hingegen den zweiten Platz. Der erste Platz ging an die Mercedes-Benz S-Klasse (380, davon 153 EQS).

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

kba.de (Excel, einzelne Modelle)