BYD zeigt preiswerte Elektro-Limousine für China

Angetrieben wird der BYD e7 von einem 100-kW-Motor mit 180 Nm Drehmoment. Für die Energiespeicherung stehen Akku-Varianten mit 48 kWh oder 57,6 kWh zur Wahl. Wie bei BYD üblich handelt es sich dabei um die hauseigenen LFP-Batteriezellen, die im Falle der kleineren Variante im e7 für 450 Kilometer Reichweite und mit dem größeren Batteriepack für bis zu 520 Kilometer ausreichen soll – ermittelt wurden diese Werte jeweils im CLTC, also dem chinesischen Normtest. Dieser ergibt in der Regel etwas höhere Reichweitenangaben als der in Europa übliche WLTP.

Darüber hinaus ist zum Antrieb des E7 bisher relativ wenig bekannt. Laut der CarNewsChina sollen die Ladezeiten an einer DC-Säule bei 0,47 bzw. 0,43 Stunden liegen, also 28 bzw. 26 Minuten. Allerdings wird nicht angegeben, für welches Ladefenster diese Zeitangabe gilt – in China werden nicht immer die Zeiten von zehn auf 80 Prozent Ladestand angegeben, sondern auch mitunter für einen Start-Wert bei 20 oder 30 Prozent.

Der e7 an sich ist 4,78 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,52 Meter hoch, den Radstand gibt BYD mit 2,82 Metern an. Auffällig ist, dass die elektrische Mittelklasse-Limousine weder zu der Dynasty- noch der Ocean-Serie von BYD zählt, was sich auch in der schlichten Namensgebung e7 niederschlägt. Bezeichnungen wie Han oder Tang (Dynasty-Modelle) oder Dolphin, Seal und Sealion (Ocean-Serie) fehlen.

Das liegt offenbar an der Zielgruppe, die BYD mit dem Fahrzeug erreichen will: Laut chinesischen Medienberichten wird das neue Modell nur auf der Website für Firmenkunden angeboten, weshalb zum Beispiel die CN EV Post spekuliert, dass der e7 vor allem auf den Shared-Mobility-Markt mit Taxiflotten und Fahrdiensten abzielen soll. Die CarNewsChina geht hingegen davon aus, dass neben Taxi-Diensten auch jüngere Kunden angesprochen werden sollen.

Und das soll wohl vor allem über den Preis bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis geschehen, denn der e7 wird zu Preisen zwischen 103.800 und 115.800 Yuan angeboten, was umgerechnet 12.800 bis 14.300 Euro entspricht. Dafür bietet das Modell neben dem genannten Antrieb etwa einen 528 Liter großen Kofferraum, ein Panorama-Glasdach und innen einen 15,6 Zoll großen Touchscreen – zusätzlich zu einem fünf Zoll großen Cockpit-Display. Außerdem ist der e7 mit der einfachsten Version des „God’s Eye“-Fahrassistenten von BYD ausgestattet, also dem rein Kamera-basierten DILink-100-System.

cnevpost.com, carnewschina.com