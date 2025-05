Stadtwerke Stuttgart melden 360 neue AC-Lader in sechs Parkhäusern

Die groß angelegte Elektrifizierung der sechs Stuttgarter Parkhäuser erfolgte im Zuge der beiden öffentlich geförderten Ladeinfrastruktur‐Projekte E‐Quartiershub 1 und 2. Neben den Stadtwerken Stuttgart engagierten sich in den Projekten die zwei Parkhaus-Betreiber APCOA und B+B, in deren Immobilien die Lader nun auch zu finden sind. Konkret sind 156 Ladepunkte in den drei APCOA‐Parkgaragen Am Schlossplatz, den Königsbau‐Passagen und im Zeppelin‐Carré entstanden. Die weiteren 204 Ladepunkte verteilen sich auf die drei B+B‐Parkgaragen in der Stadtmitte, dem Gerber Viertel und in der Kronprinzstraße.

„Damit sind insgesamt rund 15 Prozent der verfügbaren Stellplätze in den Parkhäusern mit Ladepunkten ausgestattet“, teilt die Stadt Stuttgart mit. Diese Woche wurden die elektrifizierten Bereiche der Parkhäuser offiziell eingeweiht. Gefördert wurden die nun abgeschlossenen Ladeinfrastruktur‐Projekte vom baden-württembergischen Verkehrsministerium im Zuge des sogenannten Charge@BW-Programms „mit bis zu zwei Millionen Euro“. Das Charge@BW-Programm hatte das Land 2023 wiederbelebt und um die Förderung von E-Quartiershubs erweitert. Dadurch strebt die Landesregierung Baden-Württembergs an, ihr Ziel von zwei Millionen öffentlichen und nicht-öffentlichen Ladepunkten bis 2030 zu erreichen. Wie unser Archiv zeigt, betonte die Regierung schon 2022, dass sie vermehrt auf E-Quartiershubs setzen will.

Verkehrsminister Winfried Hermann hob bei der Einweihung denn auch die Bedeutung der Hubs für die nachhaltige Stadtentwicklung hervor: „Die E‐Quartiershubs sind wichtige Beiträge für einen klimaneutralen Stadtverkehr. Mit den 360 Ladepunkten wird die Elektromobilität in Stuttgart noch attraktiver. Die Bündelung und Steuerung von Parkplätzen in Quartiershubs vermeidet störenden Parksuchverkehr“ Zeitgleich werde an anderer Stelle mehr Platz für Radwege, Busspuren und Grünflächen mit Bäumen geschaffen.

Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart, betonte: „E‐Quartiershubs sind Teil unserer Ladeinfrastruktur‐Strategie und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung quartiersintegrierte, bedarfsorientierte und nachhaltige Mobilität. Mit den dort realisierten Ladepunkten betreiben wir das derzeit größte zusammenhängende Ladenetz im Stadtgebiet Stuttgart.“



