BMW bringt neues i4-Topmodell mit mehr Leistung

Die beiden Varianten i4 eDrive35 und i4 eDrive40 erhalten ab Juli 2025 eine neue Leistungselektronik: Im Inverter wird von reinen Silizium-Halbleitern auf Bauteile aus Siliziumkarbid umgestellt. Der neue SiC-Inverter arbeitet deutlich effizienter und sorgt für weniger Verluste (und damit einen geringeren Kühlbedarf) bei der Umwandlung des Gleichstroms aus der Batterie in Wechselstrom für den Elektromotor. Laut BMW soll so der Verbrauch des Fahrzeugs um rund 4,5 Prozent sinken. Das resultiert in – modell- und ausstattungsabhängig im individuell konfigurierten Fahrzeug – bis zu 22 Kilometer mehr Reichweite.

Bei den Angaben der neuen Reichweiten drückt sich BMW in der Mitteilung etwas verwirrend aus. So werden für den 35er 428 Kilometer nach WLTP angegeben, für den 40er 510 Kilometer. Dabei handelt es sich aber um die Werte für die Ausstattung mit dem höchsten WLTP-Verbrauch, der sich im Falle des i4 eDrive40 von 493 auf eben jene 510 Kilometer verbessert. Wie sich die Reichweitensteigerung auf die bisher maximal möglichen 590 Kilometer für die sparsamste Ausstattung des i4 eDrive40 auswirkt, wird in der Mitteilung nicht genannt. Das 2024 eingeführte Allrad-Modell i4 xDrive40 profitiert wohl nicht von den neuen SiC-Halbleitern, denn diese Variante wird von BMW nicht erwähnt.

Ebenfalls ab Juli ist als neues Topmodell der Baureihe der BMW i4 M60 xDrive verfügbar. Dieser ersetzt den i4 M50 xDrive (hier der Bericht von unserer ersten Ausfahrt) und bietet im Vergleich zum Vorgänger eine um 42 kW auf 442 kW gesteigerte Systemleistung. Mit 3,7 Sekunden für den Standard-Spurt aus dem Stand auf 100 km/h soll der neue 60er zwei Zehntelsekunden schneller sein als der „alte“ i4 M50 xDrive.

Bilder von dem neuen Topmodell und weitere Angaben hat BMW in der Mitteilung noch nicht veröffentlicht. Auf der BMW-Website wird zusätzlich noch angegeben, dass die Ladeleistung bei bis zu 205 kW liegt und die beiden E-Motoren des Allradantriebs (200 kW vorne und 250 kW hinten) ein maximales Drehmoment von 795 Nm entwickeln können – hier gibt es also keine Veränderung. Die Höchstgeschwindigkeit liegt (elektronisch begrenzt) bei 225 km/h. Reizt man diese nicht aus, sondern ist eher sparsam unterwegs, sollen bis zu 551 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich sein. Mit 72.900 Euro ist der neue 60er genau 800 Euro teurer geworden.

Bereits seit dem 1. April gilt weltweit eine freiwillige Gewährleistung für die Hochvolt-Batterien in rein elektrischen BMW-Modellen (neu und gebraucht). Die neue Regelung gilt bis zu einem Fahrzeugalter von acht Jahren oder einer maximalen Laufleistung von 160.000 Kilometern. Fällt die Kapazität des Hochvoltspeichers während der Dauer der Gewährleistung unter 70 Prozent, beseitigt BMW den übermäßigen Kapazitätsverlust für Kundinnen und Kunden kostenfrei.

Bei den Elektro-Modellen der Münchner gibt es ab Sommer noch eine kleine Änderung beim großen SUV-Modell iX: Als neue Außenlackierung „mit besonders eigenständigem Charakter“ gehört „BMW Individual Frozen Pure Grey metallic“ zum optionalen Angebot für den iX.

