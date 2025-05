Neue Generation des Xpeng P7 soll im 3. Quartal in China launchen

Bereits im dritten Quartal, also spätestens im September, soll der neue P7 in China durch die Straßen rollen. Der neue P7 hat sich nicht nur optisch ordentlich verändert, sondern bringt auch unter dem Blech einige spannende Neuerungen mit. Designtechnisch hebt sich die sportliche Limousine deutlich vom aktuellen P7 ab, den Sie hier noch im Hintergrund sehen. Vorne gibt es künftig eine durchgehende Lichtleiste, dazu kommen markante, senkrechte Scheinwerfer-Elemente – sehr futuristisch, fast schon ein bisschen im Stil von Teslas Cybertruck oder Cybercab. Auch am Heck setzt Xpeng auf klare Linien und senkrecht ausgerichtete Rücklichter. Ob das jetzt eine ganz neue Designsprache für alle künftigen Xpeng-Modelle ist oder nur ein Ausreißer beim P7 – das bleibt vorerst offen. Aber auffallen wird er auf jeden Fall. Auch bei den Abmessungen hat sich einiges getan. Der neue P7 wird etwas kürzer, dafür aber breiter und flacher. Die genauen Zahlen: Er ist rund fünf Meter lang, rund zwei Meter breit und etwas mehr als einen Meter 40 hoch. Der Radstand wächst leicht auf rund drei Meter – das spricht für mehr Platz im Innenraum. Ab Werk sind 20-Zoll-Felgen verbaut, gegen Aufpreis gibt’s auch 21-Zöller. Und für alle, die das Besondere lieben: Wie bei der sogenannten Wing Edition des Vorgänger-Modells gibt’s auch beim neuen P7 Flügeltüren an der Front. Ein echter Hingucker! Jetzt wird’s technisch – aber keine Sorge, wir machen’s einfach: Zum Marktstart sollen drei Varianten angeboten werden. Die Basisversion kommt mit einem 270 Kilowatt starken Motor an der Hinterachse und einer LFP-Batterie. Darüber rangiert das Long-Range-Modell mit derselben Motorisierung, aber mit einer stärkeren NMC-Batterie . Und für alle, die es sportlicher wollen, gibt’s ein Allrad-Modell mit zwei Motoren: Die 270 Kilowatt an der Hinterachse werden dabei mit zusätzlichen 167 kW an der Vorderachse kombiniert. Das ergibt in Summe eine Systemleistung von satten 437 kW. Damit sind bis zu 230 km/h möglich – bei einem Elektrofahrzeug in dieser Klasse durchaus beachtlich.