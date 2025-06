Meistverkaufte E-Autos im Mai: Der VW ID.7 fährt weiter vorneweg

Beginnen wir mit dem Blick auf die allgemeinen Entwicklungen: Im Mai wurden in Deutschland 43.060 vollelektrische Pkw neu zugelassen. Das sind zwar knapp 2.500 weniger als im April, aber dennoch ein starkes Ergebnis – denn der Mai war damit der zweitstärkste Monat des Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr ist das sogar ein sattes Plus von rund 45 Prozent. Insgesamt hatten reine Elektroautos im Mai einen Marktanteil von 18 Prozent – leicht über dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 17,6 Prozent. Auch die Plug-in-Hybride legten deutlich zu: Mit über 25.000 Neuzulassungen konnten sie ihren Anteil auf 10,5 Prozent steigern – ein Wachstum von fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Interessant ist dabei auch die Entwicklung bei den klassischen Verbrennern: Benziner und Diesel verlieren weiter Marktanteile. Bei den Diesel-Pkw etwa ging die Zahl der Neuzulassungen gegenüber dem April um mehr als 21 Prozent zurück – sie lagen damit sogar unter den reinen E-Autos. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller neu zugelassenen Pkw lag im Mai bei nur noch 109 Gramm pro Kilometer – ein Rückgang um 12 Prozent im Jahresvergleich. Das ist überaus erfreulich – und man kann davon ausgehen, dass die E-Auto-Zulassungen weiter steigen werden. Denn für gewerbliche Käufer, die sowieso die Mehrzahl der Neuzulassungen ausmachen, sollen laut der neuen Bundesregierung schon bald neue Sonderabschreibungen beim Kauf von E-Fahrzeugen möglich sein. Und auch die Obergrenze für die 0,25-Prozent-Regel bei elektrischen Dienstwagen soll von 70.000 auf 100.000 Euro erhöht werden – ein deutliches Signal in Richtung Marktanreiz. Ein weiterer wichtiger Faktor auch für private Autokäufer: Die Preisunterschiede zwischen Verbrennern und E-Autos sind zuletzt deutlich gesunken. Und auch bei Leasing-Angeboten hat sich einiges getan – das macht den Umstieg attraktiver denn je. Dazu kommt: Das Angebot an elektrischen Klein- und Kompaktfahrzeugen wächst, was vielen Kaufinteressierten den Einstieg erleichtert. So handelt es sich zum Beispiel bei dem vor kurzem vorgestellten BYD Dolphin Surf oder dem schon einige Monate erhältlichen Renault 5 um durchaus erschwingliche Modelle mit einem Startpreis von 20.000 bis 25.000 Euro. Schauen wir uns aber nun jene Elektroautos an, die im Mai besonders stark nachgefragt waren. Spitzenreiter war erneut der VW ID.7, der mit über 3.100 Neuzulassungen bereits den fünften Monat in Folge auf Platz eins liegt. Damit entfiel auf den ID.7 allein rund ein Siebtel aller Elektroauto-Neuzulassungen im Mai – eine beeindruckende Bilanz.