Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland auf stabilem Niveau

Die 43.060 neuen Elektroautos im Mai bedeuten ein Plus von 44,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (29.708 Neuzulassungen). Zwar kamen damit 2.475 E-Autos weniger auf die Straßen als im April (45.535), dennoch war der Mai der bislang zweitstärkste Monat des Jahres.

Zwar hat die EU-Kommission bereits Anfang April ihren Änderungsvorschlag zu den CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge offiziell vorgelegt. Dieser räumt den Autoherstellern ein, die CO2-Flottenziele für 2025 nicht direkt noch in diesem Jahr erreichen zu müssen. Dennoch dürfte die Zahl der Elektroauto-Neuzulassungen im Jahresverlauf weiter steigen.

Eine wichtige Rolle dabei dürften auch die ersten, nun im Eiltempo vom Bundeskabinett eingetüteten Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge spielen. Als Teil eines größeren Steuer-Sofortprogramms sollen bald Sonderabschreibungen beim Kauf von E-Fahrzeugen gelten. Ebenfalls in diesem Kabinettsbeschluss enthalten ist der Satz, dass sich „die Bemessungsgrundlage von E-Fahrzeugen beim Bruttolistenpreis von 70.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht“

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilt, wurden über alle Antriebe hinweg im vergangenen Monat insgesamt 239.297 Pkw neu zugelassen, was ein leichtes Plus von 1,2 Prozent mehr als zum Vorjahresmonat bedeutet. Darunter befanden sich 43.060 Elektroautos, die mit einem Anteil von 18 Prozent leicht über dem bisherigen Jahresmittel von 17,6 Prozent liegen.

Zu den E-Autos kamen im Mai noch 25.181 Plug-in-Hybride hinzu, was ein Plus von 79,4 Prozent (14.038 Neuzulassungen im Mai 2024) bedeutet. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag im vergangenen Monat bei 10,5 Prozent. Gegenüber dem April ein Zuwachs von 864 Teilzeitstromern. Die Hybride (ohne PHEV) erreichten mit 66.990 Neuzulassungen einen Anteil von 28 Prozent am Gesamtmarkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (57.413) legten die Voll- und Mildhybride um 16,7 Prozent zu.

Einen deutlichen Rückgang verzeichneten hingegen die reinen Verbrenner. Insgesamt 67.921 Pkw mit Benzinmotor wurden im vergangenen Monat neu zugelassen, im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Rückgang von 24,1 Prozent (Marktanteil: 28,4 Prozent). Die neuen Diesel haben im Vergleich zum April 2024 21,8 Prozent bei den Neuzulassungen verloren. Die 35.106 Diesel-Pkw kamen auf einen Marktanteil von 14,7 Prozent – die reinen Diesel-Pkw lagen also auch im Mai hinter den reinen Elektroautos. Hinzu kamen im vergangenen Monat noch 1.015 Neuzulassungen für Autos mit LPG-Antrieb (0,4 Prozent Marktanteil). Für die Antriebsarten Erdgas und Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert.

Sprich: Die rein elektrischen oder teilelektrischen Antriebe haben im Mai zugelegt, alle reinen Verbrenner haben bei den Zulassungen verloren. Das macht sich auch gleich im durchschnittlichen CO2-Ausstoß bemerkbar: Dieser lag mit 109,0 g/km im Mai 12,1 Prozent unter dem Vorjahr.

Bei den reinen Elektroauto-Herstellern fällt auf, dass unter anderem Tesla und Smart im Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem großen Minus in der Bilanz stehen. So gingen die Neuzulassungen des US-Autobauers im Vergleich zum Mai 2024 um 36,2 Prozent zurück. Im vergangenen Monat kamen nur 1.210 Exemplare neu auf die Straßen. Noch größer ist das Minus mit 78,1 Prozent allerdings bei Smart. Der Hersteller kam im vergangenen Monat auf nur 331 Neuzulassungen. Noch kann Smart mit seinem aktuellen Modell-Portfolio beim Absatz also nicht an das Vorjahresniveau anknüpfen.

Mit einem großen Plus stehen dagegen Xpeng und BYD in der Statistik. BYD erreichte mit 1.857 Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 823,9 Prozent. Noch größer ist das Plus bei Xpeng: Der chinesische Hersteller verzeichnete 1.450 Prozent mehr Neuzulassungen als im Mai 2024. Aber: In absoluten Zahlen handelt es sich lediglich um 186 neue Exemplare, die im vergangenen Monat neu zugelassen wurden.

Noch hat das KBA die Neuzulassungen nach Hersteller und Modellen nicht veröffentlicht. Mit diesen ist am Freitag (06.06.) zu rechnen. Sobald diese veröffentlicht wurden, reichen wir diese nach.

