Neue Ladepunkt-Daten-Verordnung sorgt in Österreich für mehr Transparenz beim Laden

Bereits seit 2019 führt die Strom- und Gasregulierungsbehörde das österreichische Ladestellenverzeichnis. Darin sind mittlerweile fast 32.000 Ladepunkte verzeichnet. Doch die Datenlage war bislang relativ dürftig, nur die Angabe des Standorts war verpflichtend. Die im September 2024 angekündigte Ladepunkt-Daten-Verordnung, die nun in Kraft getreten ist, verpflichtet Ladeanbieter, verpflichtet, deutlich mehr Daten zu melden als bislang.

Dazu zählen:

Aktuelle Verfügbarkeit (frei, besetzt, reserviert)

Ad-Hoc-Preis bei Laden ohne Ladevertrag bzw. Ladekarte

Nominale Ladeleistung jedes Ladepunktes

Gesamte maximale Ladeleistung der Ladestelle

Servicetelefonnummer

Öffnungszeiten in strukturiertem Format, so dass danach gefiltert werden kann

Verfügbare Steckertypen

Anzahl der barrierefreien Ladeplätze

Information, ob der bereitgestellte Ladestrom zu 100% aus Erneuerbaren Energiequellen bezogen wird

Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ), der dreizehn Energieunternehmen in Österreich vertritt und sich für den flächendeckenden Ausbau mit Elektromobilität einsetzt, begrüßt die neue Ladepunkt-Daten-Verordnung: „ Transparenz ist der Schlüssel für den Erfolg der Elektromobilität “, sagt der BEÖ-Vorsitzende Andreas Reinhardt. „Nur wenn E-Mobilist:innen verlässlich wissen, wo und wie sie laden können, wird die Akzeptanz weiter steigen.“

BEÖ-Vorsitzender Andreas Reinhardt sagt weiter: „Klare Regeln schaffen Vertrauen und erleichtern den Zugang zur Ladeinfrastruktur“, sagt Andreas Reinhardt. „Mit einheitlichen Standards wird die Elektromobilität noch alltagstauglicher für alle.“ Dank der nun zusätzlich meldepflichtigen Informationen „wird das Ladestellenverzeichnis aufgewertet und ist noch besser nutzbar”, so Reinhardt weiter.

Ein Drittel aller fast 32.000 öffentlichen Ladepunkte in Österreich wird von den Mitgliedern des BEÖ betrieben – die Stimme des Verbands hat also Gewicht. Allein im Zeitraum 2024 bis 2025 investieren die Unternehmen im BEÖ mehr als 75 Millionen Euro in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

ots.at