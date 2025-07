E-Autos: Mehr Auswahl, aber Preise fallen nur langsam

Die Analyse bringt besonders interessante Einblicke in die Verfügbarkeit und die Kosten von Batterie-elektrischen Pkw. Im ersten Quartal 2025 war das Angebot an Elektroautos in Deutschland so groß wie nie zuvor. Laut den Daten des ADAC, auf denen der Bericht basiert, gibt es inzwischen Elektro-Modelle in allen Fahrzeugklassen – von Kleinst- bis Oberklasse. Besonders viele Modelle werden allerdings weiterhin in der oberen Mittelklasse und in der Oberklasse angeboten. Aber auch im Kleinwagenbereich wächst die Auswahl. Die Elektromobilität wird also zunehmend vielfältiger – ein wichtiger Schritt für die Verkehrswende. Trotz der steigenden Modellvielfalt bleiben die Preise ein Knackpunkt. In den oberen Fahrzeugklassen nähern sich die durchschnittlichen Listenpreise von Elektroautos langsam denen vergleichbarer Verbrenner an. In der oberen Mittelklasse zum Beispiel beträgt der Preisunterschied nur noch rund acht Prozent. Anders sieht es dagegen in den unteren Klassen aus: Bei den Kleinstwagen liegt der Unterschied im Schnitt noch bei stolzen 38 Prozent.