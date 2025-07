Toyota bZ4X neu aufgelegt: Mehr Reichweite, mehr Technik, mehr Auswahl

Toyota bringt seinen überarbeiteten Stromer bZ4X jetzt in Deutschland auf die Straße. Der sperrige Modellname ist dabei wie folgt zu erklären: „bZ“ steht für „beyond Zero“-Emissionen, die „4“ steht für den Toyota RAV4 gleicher Größe und das „X“ steht für einen kompakten Crossover-SUV. So viel zur Aussprache. Der Batterie-elektrische SUV ist ab sofort wieder in Deutschland bestellbar – ab 42.990 Euro geht’s los. Marktstart ist in der zweiten Jahreshälfte. Technisch wurde der Wagen umfassend überarbeitet – und das war wohl auch nötig. Zur Erinnerung: Mit dem bZ4X hatte Toyota 2022 erstmals ein reines E-Auto auf den Markt gebracht. Jetzt kommt nur drei Jahre später die nächste Generation – aufpoliert, effizienter und vielseitiger. Drei Ausstattungslinien stehen zur Wahl. Sie heißen Comfort, Teamplayer und Lounge. Der Basispreis gilt für den Frontantrieb mit der kleinen 58-Kilowattstunden-Batterie und 123 kW Leistung. Wer mehr Power will, greift zur Variante mit großem Akku und 165 kW ab 47.990 Euro. Oder gleich zum Allrad-Modell mit satten 252 kW für 52.990 Euro – das ist eines der stärksten Serienmodelle von Toyota überhaupt.