Stadt Lindau schafft erste E-Busse an

Zwei E-Busse inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur sollen zeitnah für den Stadtverkehr angeschafft werden und bis Mitte 2026 einsatzbereit sein, wie die Stadt mitteilt. Anfang 2027 ist die Erweiterung der E-Bus-Flotte um fünf weitere Fahrzeuge vorgesehen. Dafür hat der Finanzausschuss jetzt grünes Licht gegeben.

Der Beschluss sieht gestaffelte Ausgaben für die Jahre 2026 bis 2028 vor: 763.000 Euro im kommenden Jahr, 1,26 Millionen Euro in 2027 und dann nochmals 1,39 Millionen Euro. Alle Ausgaben sind aber vorbehaltlich einer Förderung – in der Praxis könnten die Zahlen also geringer ausfallen.

Aus der Mitteilung der Stadt Lindau geht noch nicht hervor, welche Modelle oder Größen angeschafft werden sollen. Klar ist nur, dass die derzeit eingesetzten Busse bis zu 15 Jahre alt sind und eine Laufleistung von etwa einer Million Kilometer erreicht haben. „Der Instandhaltungsaufwand und die Störanfälligkeit steigen. Deshalb müssen neue Busse beschafft werden“, so die Stadt. Mit der Investition in die E-Busse wollen Stadt und Stadtwerke sicherstellen, dass nicht nur der ÖPNV weiter zuverlässig angeboten werden kann, sondern auch schrittweise klimafreundlicher wird.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons betont, dass der Beschluss aufgrund der Finanzlage nicht einfach war. „Ich freue mich, dass wir uns in Lindau nun für E-Busse ausgesprochen haben. Auch hier gehen wir aufgrund unserer finanziellen Engpässe schrittweise vor, aber die Richtung ist klar: Wir investieren in eine nachhaltige Zukunft für unsere Stadt und für die Umwelt sowie in die Lebensqualität aller Lindauerinnen und Lindauer.“

Hannes Rösch, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau spricht von einer „bedeutenden Investition in die nachhaltige Mobilität“: „Die E-Busse fahren emissionsfrei, sind deutlich leiser und bringen moderne Technik auf die Straße. Mit der neuen Ladeinfrastruktur schaffen wir die Basis für einen zuverlässigen und nachhaltigen Stadtverkehr.“

stadtlindau.de