Kia EV5: Das elektrische Familien-SUV schließt die Lücke im Modellprogramm

Bisher war Kia mit seinen E-SUV lediglich im Einstiegssegment und der Oberklasse vertreten. Im C-Segment, dem vor allem bei Elektroautos volumenstärksten überhaupt, herrschte dagegen zumindest in Europa gähnende Leere. Der EV6 ist nicht nur höher positioniert, sondern auch eher ein Crossover-Coupé als ein klassisch geschnittenes SUV.

Komplett neu ist das auf Familien zugeschnittenen Kompakt-SUV nicht – in China kam der EV5 bereits vor rund zwei Jahren auf den Markt. Die in Europa angebotene Version unterscheidet sich aber in einigen wichtigen Details von seinem Bruder aus der Volksrepublik. Der Euro-EV5 wird beispielsweise nicht in China, sondern in Kias Heimatland Südkorea gefertigt – auch um die Strafzölle der EU auf chinesische E-Autos zu umgehen.