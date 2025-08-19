Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 7:27 minAutomobil

Kia EV5: Das elektrische Familien-SUV schließt die Lücke im Modellprogramm

Welche technischen und optischen Änderungen Kia für die hiesige Version noch gemacht hat, zeigt Ihnen unser Redakteur Elias Holdenried, der sich das vollelektrische Pendant zum Kia Sportage bereits im Detail angeschaut hat. Viel Spaß mit der Vorstellung!

Von Jannis Hug
19.08.2025 - 12:00 Uhr

Bisher war Kia mit seinen E-SUV lediglich im Einstiegssegment und der Oberklasse vertreten. Im C-Segment, dem vor allem bei Elektroautos volumenstärksten überhaupt, herrschte dagegen zumindest in Europa gähnende Leere. Der EV6 ist nicht nur höher positioniert, sondern auch eher ein Crossover-Coupé als ein klassisch geschnittenes SUV.

Komplett neu ist das auf Familien zugeschnittenen Kompakt-SUV nicht – in China kam der EV5 bereits vor rund zwei Jahren auf den Markt. Die in Europa angebotene Version unterscheidet sich aber in einigen wichtigen Details von seinem Bruder aus der Volksrepublik. Der Euro-EV5 wird beispielsweise nicht in China, sondern in Kias Heimatland Südkorea gefertigt – auch um die Strafzölle der EU auf chinesische E-Autos zu umgehen.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Kia EV5: Das elektrische Familien-SUV schließt die Lücke im Modellprogramm“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 5:50 minAutomobil

GSE steht jetzt für „Grand Sport Electric“: Die Sportversion des Mokka Electric fährt mit 207 kW vor

24.07.2025
Video - 5:13 minAutomobil

Toyota bZ4X neu aufgelegt: Mehr Reichweite, mehr Technik, mehr Auswahl

18.07.2025
PodcastAutomobil

Sind deutsche Autozulieferer Verlierer der Transformation?

vor 6 Minuten veröffentlicht