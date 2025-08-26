Can-Am bringt 2026 neues vollelektrisches Quad auf den Markt

Der Outlander Electric wird von BRPs modularem Rotax E-Power-System angetrieben, das auch für die Elektromotorräder und Schneemobile des Unternehmens verwendet wird. Es leistet 35 kW, hat 80 Nm Drehmoment und erzielt unter optimalen Bedingungen eine maximale Reichweite von 80 km. Das Fahrzeug bietet drei Fahrmodi – Normal, Sport und Arbeit – und kann mit einer AC-Wallbox in 50 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Die Geräuschreduzierung wird durch ein geräuscharmes Kühlsystem, eine optimierte Federung und XPS Recon Force-Reifen erreicht. Das Modell unterstützt eine Anhängelast von 830 kg und kann mit über 120 Zubehörteilen ausgestattet werden.

Can-Am war von 1971 bis 1987 eine Abteilung von BRP zur Herstellung von Motorrädern. Seit 2006 produziert das kanadische Unternehmen jedoch auch Geländefahrzeuge wie Quads und dreirädrige Straßenfahrzeuge. Der Outlander Electric ergänzt das bestehende Elektroportfolio von BRP, zu dem auch die 2024 vorgestellten E-Motorräder Can-Am Pulse und Can-Am Origin gehören.

Entwicklungszentren in Valcourt (Kanada) und Gunskirchen (Österreich) sowie Montagestandorte in Mexiko und Finnland ermöglichen BRP die Integration von Batterie, Motor, Wechselrichter, Ladegerät und Steuerungssoftware in seine Elektroplattformen. Dieser modulare Ansatz ermöglicht laut Unternehmen konstante Leistung und skalierbare Produktion.

„Bei BRP verfolgen wir einen zielgerichteten und strategischen Ansatz zur Elektrifizierung – wir elektrifizieren dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bietet“, so José Boisjoli, Präsident und CEO von BRP. „Der Outlander Electric ist ein leistungsstarkes, leises und leistungsfähiges All-Terrain Vehicle (ATV) , das unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit widerspiegelt.“

„Mit dem Outlander Electric bringen wir nicht nur ein neues ATV auf den Markt, sondern eröffnen eine neue Art, die Natur zu erleben und die Arbeit zu erledigen“, ergänzt Julie Tourville, Director of Global Marketing, Can-Am Off-Road bei BRP.

prnewswire.com