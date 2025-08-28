Alle Kategorien Alle Kategorien
Britische E-Auto-Förderung: Zwei Fords erhalten volle 3.750 Pfund

Zwei Elektroautos von Ford sind die ersten Modelle, die sich in Großbritannien für die volle Förderung in Höhe von 3.750 Pfund qualifiziert haben. Konkret der Ford Puma Gen-E und der E-Tourneo Courier. Bisher auf die Förderliste aufgenommene Fahrzeuge werden nur mit einer Teilsubvention in Höhe von 1.500 Pfund bedacht.

ford puma gen e 2024 1
Bild: Ford
Von Cora Werwitzke
28.08.2025 - 10:30 Uhr

Großbritannien hatte sein neues E-Auto-Subventionsprogramm („Electric Car Grant“, ECG) vergangenen Monat angekündigt und Anfang August erste Fahrzeuge genannt, die in den Genuss der neuen Förderung kommen. Auf die Liste geschafft haben es unter anderem Modelle von Nissan, Renault und Vauxhall, allerdings war bisher noch keine Baureihe für die volle Fördersumme von 3.750 Pfund (rund 4.350 Euro) qualifiziert. Die beiden eingangs erwähnte Fords sind nun die ersten Stromer, die auf den vollen Betrag kommen.

Die Förderkriterien haben wir hier schon einmal erläutert. Der Listenpreis von maximal 37.000 Pfund (knapp 43.000 Euro) ist dabei nur ein Faktor. Im Mittelpunkt des neuen Electric Car Grant steht die Anforderung, dass die Hersteller nachweisbare Verpflichtungen zur Dekarbonisierung eingehen. Der Standort der Batterieproduktion sowie der Standort der Fahrzeugmontage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Als Budget für das Förderprogramm hatte die britische Regierung Mitte Juli ein Gesamtvolumen von 650 Millionen Pfund in Aussicht gestellt – umgerechnet 754 Millionen Euro

Eine stets aktualisierte Übersicht zu allen bisher förderfähigen Elektroautos in Großbritannien finden Sie bei unseren Kollegen von electrive.com.

fleetnews.co.uk, gov.uk

