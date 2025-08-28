Britische E-Auto-Förderung: Zwei Fords erhalten volle 3.750 Pfund

Großbritannien hatte sein neues E-Auto-Subventionsprogramm („Electric Car Grant“, ECG) vergangenen Monat angekündigt und Anfang August erste Fahrzeuge genannt, die in den Genuss der neuen Förderung kommen. Auf die Liste geschafft haben es unter anderem Modelle von Nissan, Renault und Vauxhall, allerdings war bisher noch keine Baureihe für die volle Fördersumme von 3.750 Pfund (rund 4.350 Euro) qualifiziert. Die beiden eingangs erwähnte Fords sind nun die ersten Stromer, die auf den vollen Betrag kommen.

Die Förderkriterien haben wir hier schon einmal erläutert. Der Listenpreis von maximal 37.000 Pfund (knapp 43.000 Euro) ist dabei nur ein Faktor. Im Mittelpunkt des neuen Electric Car Grant steht die Anforderung, dass die Hersteller nachweisbare Verpflichtungen zur Dekarbonisierung eingehen. Der Standort der Batterieproduktion sowie der Standort der Fahrzeugmontage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Als Budget für das Förderprogramm hatte die britische Regierung Mitte Juli ein Gesamtvolumen von 650 Millionen Pfund in Aussicht gestellt – umgerechnet 754 Millionen Euro

