Video - 7:16 minAutomobil

BMW iX3: Das „Neue Klasse“-SUV lädt mit 400 kW und kommt 805 Kilometer weit

Was BMWs Hoffnungsträger sonst noch so kann und wie es in Sachen Platzangebot aussieht, zeigt euch unser Redakteur Elias Holdenried in diesem Vorstellungsvideo. Viel Spaß damit!

Von Jannis Hug
06.09.2025 - 12:00 Uhr

Im Rahmen der IAA Mobility 2025 präsentiert BMW mit dem kommenden iX3 sein erstes Modell auf der lang erwarteten „Neue Klasse“-Architektur, die für die Bayern einen technologischen Quantensprung darstellen soll. Und tatsächlich sind die technischen Eckdaten der zweiten Generation des Mittelklasse-SUV ziemlich beeindruckend. Das erste Mitglied der „Neue Klasse“-Modellfamilie ist aber nicht nur in den E-Auto-spezifischen Bereichen voll auf Höhe der Zeit. Die neue Cockpit-Struktur inklusive der „Panoramic iDrive“-Projektionsfläche, die sich von A-Säule zu A-Säule zieht, sorgt für echtes Zukunfts-Feeling. Auch die bei den deutschen Herstellern oftmals kritisierte Software scheint voll und ganz konkurrenzfähig zu sein.

