Video - 4:44 minAutomobil

Polestar 5 enthüllt: Konkurrenz für Porsche Taycan und Lucid Air

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update – wie immer mit den wichtigsten News aus der Welt der Elektromobilität. Der schwedisch-chinesische Hersteller Polestar hat auf der IAA Mobility sein neues Topmodell vorgestellt, den Polestar 5. Praktisch: Die Bestellbücher sind ab sofort geöffnet. Preislich geht’s allerdings in die Vollen – Das Modell startet bei knapp 120.000 Euro!

Von Jannis Hug
10.09.2025 - 16:00 Uhr

Optisch dürfte der Polestar 5 vielen schon vertraut vorkommen, denn er stammt direkt von der Studie Polestar Precept ab, die bereits vor fünf Jahren gezeigt wurde. Und tatsächlich: Das Design wurde fast eins zu eins übernommen. Herausgekommen ist ein knapp fünf Meter langes Elektro-Coupé mit flacher Linie, markantem Heck und einer aerodynamisch cleveren Lichtleiste. Den cW-Wert gibt Polestar mit 0,24 an – das kann sich sehen lassen. Unter der Haube – beziehungsweise im Unterboden – steckt jede Menge Eigenentwicklung. Der Polestar 5 basiert auf der neuen Polestar Performance Architecture, kurz PPA, die komplett im britischen Technologiezentrum des Herstellers entstanden ist. Statt einer Plattform des chinesischen Mutterkonzerns Geely setzt Polestar auf eine Alu-Architektur mit viel Recyclingmaterial, die leichter und steifer sein soll als das meiste, was die Konkurrenz bietet.

