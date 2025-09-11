Neuzulassungen im August: Volkswagen ID.3 landet an der Spitze

Fangen wir mit einem kurzen Gesamtüberblick an: Im August sind in Deutschland knapp 40.000 neue E-Pkw zugelassen worden – ganz genau 39.367. Damit liegt der Monat zwar unter Juni und Juli, wo wir jeweils knapp an der 50.000er-Marke gekratzt haben, aber der Anteil an allen Neuwagen bleibt hoch. Fast jedes fünfte neue Auto fährt inzwischen vollelektrisch, also 19 Prozent Marktanteil. Und noch wichtiger: Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von satten 46 Prozent. Das zeigt ziemlich klar, dass die Nachfrage nach E-Autos inzwischen ziemlich hoch ist. Denn auch wenn die Gesamtzulassungen im August schwächer ausgefallen sind und der gesamte Pkw-Markt mit gut 207.000 Neuzulassungen fast 60.000 Fahrzeuge unter dem Juli lag, so konnten die Elektroautos ihren Anteil sogar leicht steigern.