Neuzulassungen im August: Volkswagen ID.3 landet an der Spitze

Herzlich Willkommen zum eMobility Update von electrive! Wie haben sich die Verkäufe von Elektroautos in Deutschland zuletzt entwickelt? Wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive auch für den Monat August für das eMobility Dashboard die jüngsten Zulassungszahlen ausgewertet. Wir verraten Ihnen, welche Modelle am beliebtesten sind.

Von Jannis Hug
11.09.2025 - 16:00 Uhr

Fangen wir mit einem kurzen Gesamtüberblick an: Im August sind in Deutschland knapp 40.000 neue E-Pkw zugelassen worden – ganz genau 39.367. Damit liegt der Monat zwar unter Juni und Juli, wo wir jeweils knapp an der 50.000er-Marke gekratzt haben, aber der Anteil an allen Neuwagen bleibt hoch. Fast jedes fünfte neue Auto fährt inzwischen vollelektrisch, also 19 Prozent Marktanteil. Und noch wichtiger: Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von satten 46 Prozent. Das zeigt ziemlich klar, dass die Nachfrage nach E-Autos inzwischen ziemlich hoch ist. Denn auch wenn die Gesamtzulassungen im August schwächer ausgefallen sind und der gesamte Pkw-Markt mit gut 207.000 Neuzulassungen fast 60.000 Fahrzeuge unter dem Juli lag, so konnten die Elektroautos ihren Anteil sogar leicht steigern.

