VW ID.3 auch im August beliebtestes Elektroauto Deutschlands

Insgesamt hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im August 39.367 neue Elektroautos registriert – 45,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mit 2.350 Neuzulassungen erreichte der VW ID.3 fast sechs Prozent Marktanteil, womit sich das Modell erneut den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte.

Erst mit einigem Abstand folgt das Duo ID.4/ID.5 mit 1.814 Neuzulassungen, was für den zweiten Rang genügt. Dahinter platziert sich der Skoda Elroq, der mit 1.731 neuen Exemplaren ebenfalls einen starken Monat verbucht. Im Juli lag der ID.7 noch auf dem dritten Platz, dieses Mal kommt der MEB-Stromer mit 1.717 Neuzulassungen jedoch nur knapp hinter dem Modell der Tschechen ins Ziel. Für den BMW iX1 ging es unterdessen einen Platz nach unten: 1.645 Neuzulassungen sichern ihm im August aber noch Rang fünf.

Direkt dahinter landet der Skoda Enyaq, der mit 1.456 Neuzulassungen Rang sechs belegt. Für die BMW-Marke Mini – nach einzelnen Modellen schlüsselt das KBA nicht auf – reichen 1.364 Neuzulassungen für den siebten Platz. Der Audi Q4 e-tron, der es im Juli nicht in die Top Ten schaffte, ist wieder zurück. Von dem MEB-Stromer kamen 1.163 Exemplare hierzulande neu auf die Straße. Praktisch gleichauf liegt der Ford Explorer mit 1.161 Neuzulassungen, der sich damit Rang neun sichert. Komplettiert werden die Top Ten vom Cupra Born mit 1.134 Einheiten.

Rang Modell August 1 Volkswagen ID.3 2.350 2 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 1.814 3 Skoda Elroq 1.731 4 Volkswagen ID.7 1.717 5 BMW iX1 1.645 6 Skoda Enyaq 1.456 7 Mini Electric 1.364 8 Audi Q4 e-tron 1.163 9 Ford Explorer 1.161 10 Cupra Born 1.134

Nicht in die Top Ten im August geschafft hat es der einstige Dauer-Spitzenreiter Tesla Model Y. Nachdem im Juni 1.304 Neuzulassungen gerade noch für den zehnten Platz gereicht haben, hat das KBA im Juli nur 637 und im August 678 Neuzulassungen für Teslas Mittelklasse-SUV verzeichnet. Damit steht als stärkster Monat des Jahres für das Model Y weiterhin der März mit 1.428 Neuzulassungen in der Bilanz. Der lange erwartete Hochlauf des Juniper-Facelifts scheint weiter auf sich warten zu lassen.

VW ID.7 führt Jahreswertung an

Auch wenn die Wolfsburger ihren ID.3 drei Monate in Folge an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen sehen konnten, reicht es weiterhin nicht, um im laufenden Jahr den ID.7 von der Spitze zu verdrängen. Auf Jahressicht hat der ID.7 als Limousine und Kombi 22.499 Neuzulassungen in der KBA-Tabelle stehen. Dafür hat der ID.3 das Duo aus ID.4 und ID.5 vom zweiten Platz verdrängt. Der elektrische Kompaktwagen kann von Januar bis August dieses Jahres insgesamt 19.880 Neuzulassungen vorweisen, der ID.4/ID.5 muss sich mit 19.568 neuen Exemplaren mit dem dritten Rang zufriedengeben.

Rang Modell Januar Februar März April Mai Juni Juli August Gesamt 1 Volkswagen ID.7 3.140 2.971 3.225 3.133 3.146 2.402 2.765 1.717 22.499 2 Volkswagen ID.3 2.014 2.008 2.152 2.989 2.939 2.521 2.907 2.350 19.880 3 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.678 2.507 2.593 2.629 2.310 2.355 2.682 1.814 19.568 4 Skoda Enyaq 3.056 1.945 2.392 1.814 1.844 1.922 2.322 1.456 16.751 5 Skoda Elroq 280 453 1.132 2.402 2.690 2.437 2.381 1.731 13.506 6 Cupra Born 1.893 1.595 1.753 1.870 1.474 1.654 1.894 1.134 13.267 7 BMW iX1 644 952 1.201 1.497 1.285 1.842 2.477 1.645 11.543 8 Mini Electric 830 720 866 1.014 878 1.288 1.915 1.364 8.875 9 Audi Q6 e-tron 667 792 950 1.082 1.542 1.416 1.127 970 8.546 10 Audi Q4 e-tron 1.001 1.685 1.220 729 838 781 1.036 1.163 8.453

Da es zuletzt wenige Ausreißer nach oben gab, überrascht es kaum, dass das Ranking des laufenden Jahres auf eine ähnliche Reihenfolge kommt wie das Monats-Ranking: Hinter dem VW-Trio folgen die weiteren MEB-Modelle Skoda Enyaq (16.751), Skoda Elroq (13.506) und Cupra Born (13.267), bevor mit dem BMW iX1 und seinen 11.543 Neuzulassungen das erste Nicht-VW-Modell folgt. Auch der achte Rang geht an die BMW GRoup: Mini kommt in der Jahreswertung auf 8.875 Neuzulassungen. Die letzten beiden Plätze der Top Ten gehen an den Audi Q6 e-tron (8.546) und den Audi Q4 e-tron (8.453).

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

