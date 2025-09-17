Nissan Micra ab 27.990 Euro / Leasing-Aktion Citroën ë-C3 Aircross

Es ist eine Aktion, die aufhorchen lässt: Citroën bietet sein elektrisches SUV ë-C3 Aircross im Leasing aktuell zum selben Preis an wie das Schwestermodell mit Verbrennungsmotor. Dabei ist das Elektromodell deutlich teurer als der Benziner! Mit diesem Schritt ist die Stellantis-Marke einer der ersten Hersteller, der eine Preisparität zwischen Elektroauto und Verbrenner herstellt. Aktuell wird die Leasingaktion prominent auf der deutschen Startseite von Citroën beworben. Dort heißt es: „Elektro oder Verbrenner: Gleicher Preis – Ihre Wahl!“ Konkret wird der neue ë-C3 Aircross Standard-Range angeboten. Dabei ist der 83-kW-Antrieb verbaut sowie eine Batterie mit 44 Kilowattstunden. Die WLTP-Reichweite liegt bei 307 km