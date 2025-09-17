Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:40 minAutomobil

Nissan Micra ab 27.990 Euro / Leasing-Aktion Citroën ë-C3 Aircross

Willkommen zum “eMobility Update”! Und wir schauen heute auf gleich zwei spannende Elektroautos der Kompaktklasse: Den Citroën ë-C3 Aircross gibt es jetzt im Leasing so günstig wie als Benziner! Und auch der neue elektrische Nissan Micra ist ab sofort bestellbar – und das für unter 30.000 €.

Von Jannis Hug
17.09.2025 - 16:00 Uhr

Es ist eine Aktion, die aufhorchen lässt: Citroën bietet sein elektrisches SUV ë-C3 Aircross im Leasing aktuell zum selben Preis an wie das Schwestermodell mit Verbrennungsmotor. Dabei ist das Elektromodell deutlich teurer als der Benziner! Mit diesem Schritt ist die Stellantis-Marke einer der ersten Hersteller, der eine Preisparität zwischen Elektroauto und Verbrenner herstellt. Aktuell wird die Leasingaktion prominent auf der deutschen Startseite von Citroën beworben. Dort heißt es: „Elektro oder Verbrenner: Gleicher Preis – Ihre Wahl!“ Konkret wird der neue ë-C3 Aircross Standard-Range angeboten. Dabei ist der 83-kW-Antrieb verbaut sowie eine Batterie mit 44 Kilowattstunden. Die WLTP-Reichweite liegt bei 307 km

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Nissan Micra ab 27.990 Euro / Leasing-Aktion Citroën ë-C3 Aircross“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 4:17 minAutomobil

ID. Golf und ID. Roc verspätet? Elektrisches Durcheinander bei Volkswagen

16.09.2025
Video - 4:26 minAutomobil

Wie Leapmotor mit dem kompakten B05 den VW ID.3 und den MG4 angreift

15.09.2025
Automobil

Zu geringe Nachfrage: Tesla streicht den Cybertruck mit Heckantrieb

vor 28 Minuten veröffentlicht