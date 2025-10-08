Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:29 minAutomobil

Dacia spendiert Spring mehr Power und enthüllt Hipster Concept für die City

Wsmi

Herzlich Willkommen zu einem neuen eMobility Update! Wir starten mit einer spannenden Studie: Die rumänische Renault-Tochter Dacia hat ein Konzept vorgestellt, das die Elektromobilität auf das Wesentliche reduziert. Der Dacia Hipster Concept könnte, wenn er denn in Serie geht, zu einem praktischen Begleiter für die Innenstadt werden. Zudem verpasst Dacia dem Spring ein Technik-Update!

Von Jannis Hug
08.10.2025 - 16:00 Uhr

Während andere Hersteller ihre Elektroautos immer größer, schwerer und teurer machen, geht Dacia jetzt genau den umgekehrten Weg: Der Hipster Concept ist ein 100 Prozent elektrischer Mini von nur drei Metern Länge – aber mit vier echten Sitzen und einem variablen Kofferraum mit bis zu 500 Litern Fassungsvermögen. Und das ist im Jahr 2025 fast schon revolutionär! Das Ziel: Elektromobilität endlich für alle erschwinglich machen. Dacia sagt ganz klar: Wir müssen nicht immer mehr bieten, sondern das Richtige. Und das Richtige heißt für Dacia: alltagstauglich, effizient und bezahlbar. Das Dacia Hipster Concept ist 20 Prozent leichter als der aktuelle Elektro-Kleinstwagen Dacia Spring – und das will was heißen.

