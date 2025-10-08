Dacia spendiert Spring mehr Power und enthüllt Hipster Concept für die City

Während andere Hersteller ihre Elektroautos immer größer, schwerer und teurer machen, geht Dacia jetzt genau den umgekehrten Weg: Der Hipster Concept ist ein 100 Prozent elektrischer Mini von nur drei Metern Länge – aber mit vier echten Sitzen und einem variablen Kofferraum mit bis zu 500 Litern Fassungsvermögen. Und das ist im Jahr 2025 fast schon revolutionär! Das Ziel: Elektromobilität endlich für alle erschwinglich machen. Dacia sagt ganz klar: Wir müssen nicht immer mehr bieten, sondern das Richtige. Und das Richtige heißt für Dacia: alltagstauglich, effizient und bezahlbar. Das Dacia Hipster Concept ist 20 Prozent leichter als der aktuelle Elektro-Kleinstwagen Dacia Spring – und das will was heißen.