Für 279 Euro im Monat: Vinfast bietet sein Topmodell VF8 ungewöhnlich günstig an

Vinfast bietet seine Elektro-SUV seit 2024 in Deutschland an, bisher blieb der durchschlagende Erfolg hierzulande jedoch aus. Dies dürfte auch an der mangelnden Bekanntheit des vietnamesischen Herstellers liegen. Gegen die etablierte Konkurrenz sollten die Baureihen VF6 und VF8 vor allem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Bei dem Flaggschiff VF8 kam noch eine üppige Garantie von 10 Jahren oder 200.000 Kilometern dazu.

Bisher brachten die Mühen auf dem europäischen Markt wenig, im ersten Quartal 2025 wurden deutschlandweit beispielsweise nur 55 Autos verkauft. Jetzt dreht das Unternehmen weiter an der Preisschraube und bietet den VF8 ungewöhnlich günstig an, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen.

Das 4,75 Meter lange Mittelklasse-SUV ist für eine begrenzte Dauer, die nicht genauer spezifiziert wurde, für nur 279 Euro monatlich im Leasing erhältlich – und das ohne Anzahlung. Die Laufzeit beträgt 36 Monate und die jährliche Laufleistung ist mit 10.000 Kilometern angegeben. Nach Liste kostet das Modell mindestens 48.490 Euro.

Angesichts der technischen Eckdaten kann das neue Leasingangebot fast schon als verramschen bezeichnet werden. Für diese Leasingrate bekommt man im Elektroauto-Bereich sonst eigentlich nur Kleinwagen. Ein vergleichbares Tesla Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb, das im Leasing ebenfalls schon recht günstig ist, kostet monatlich mindestens 499 Euro und ist damit fast doppelt so teuer.

ATU übernimmt den Service

Den Vertrieb des VF8 übernehmen Vinfasts Partnerhändler der Jakob GmbH, der Hübsch GmbH und der Schachtschneider Automobile GmbH. Probefahrten und Bestellungen sind an insgesamt sechs Standorten in Deutschland möglich. Für den Service seiner Modelle ist der Autobauer eine Kooperation mit ATU (Auto-Teile-Unger) eingegangen. Das Unternehmen ist für sein deutschlandweites Werkstattnetz bekannt. Als Ladepartner wurde kürzlich Plugsurfing bekannt gegeben.

Mit dem VF8 bekommt man ein von Pininfarina gezeichnetes E-SUV, das mit einem elektrischen Allradantrieb und einer Systemleistung von 300 kW vorfährt. So beschleunigt es in nur 5,5 Sekunden auf Tempo hundert. Im Unterboden sitzt eine 87,7 kWh große Batterie, die eine WLTP-Reichweite von 447 Kilometern ermöglichen soll.

Auch auf den Stromspeicher gewährt Vinfast eine Garantie von zehn Jahren – und das ohne Kilometerbegrenzung. Auch an Serienausstattung mangelt es dem vietnamesischen Elektro-SUV nicht. Der VF8 hat serienmäßig ein Panoramadach, ein Head-up-Display, eine 360-Grad-Kamera und beheizte sowie belüftete Sitze an Bord.

