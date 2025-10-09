Verge Motorcycles bietet einen Technologie-Baukasten für E-Zweiräder an

Verge Next, die auf Lösungen für andere Hersteller spezialisierte Einheit des Unternehmens Verge Motorcycles, hat eine neue Plattform für Motorroller mit E-Antrieb vorgestellt. Diese soll es anderen Herstellern erleichtern, elektrische Zweiräder günstig und mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand auf den Markt zu bringen. Die Nordeuropäer sehen darin ihren Beitrag zur Elektrifizierung des Straßenverkehrs.

Ein erstes Modell, bei dem die neue Technologieplattform von Verge zum Einsatz kommt, soll vom 04. bis 09. November auf der Motorradmesse EICMA in Mailand ausgestellt werden. Den Kern des Baukasten-Systems bildet der sogenannte „Donut“-Motor, der in einer neuen Version speziell auf kleinere Elektro-Zweiräder zugeschnitten ist. Sie sind je nach Anforderung in verschiedenen Leistungsstufen verfügbar. Das Spektrum reicht dabei von zwei bis zu 15 kW. In Sachen Drehmoment liegt die Bandbreite des 12-Zoll-Motors bei 80 bis 350 Newtonmetern.

Neben den E-Aggregaten beinhaltet der Baukasten noch Batteriemodule, die zugehörige Steuerungssoftware und Displays für die Fahrinformationen. Die Hersteller müssen sich bei der Entwicklung und Produktion ihrer Modelle aber nicht für das gesamte Paket entscheiden. Wenn sie beispielsweise nur den Motor benötigen, können sie sich dieses Bauteil separat herauspicken.

Laut dem Anbieter stößt das Angebot in der Industrie auf großes Interesse: „Wir haben die Einheit Verge Next im vergangenen Frühjahr gestartet und bereits jetzt Dutzende Anfragen von Unternehmen erhalten, die daran interessiert sind, die von uns entwickelten Geräte und Technologien zu nutzen. Mit einigen Partnern hat die Zusammenarbeit bereits begonnen und ein Teil unserer Kunden berichtet, dass sie unsere Lösungen schon in naher Zukunft in ihre kommenden Modelle integrieren werden“, sagt Tuomo Lehtimäki, der Geschäftsführer von Verge Motorcycles.

Quelle: Pressemitteilung per Mail