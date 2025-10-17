Noch ein Chinese: JAC Motors kommt mit elektrischem Stadtflitzer und Pickup

Auch wenn in Deutschland bisher fast nur Experten den Namen JAC Motors kennen dürften: Die Firma ist kein kleines Startup, sondern ein großer Player. Das Unternehmen wurde bereits 1964 gegründet und gehört heute zu den größten Autobauern Chinas. Weltweit betreibt JAC ganze 19 Werke und verkauft jedes Jahr rund eine halbe Million Fahrzeuge – in rund 130 Ländern. Jetzt also auch in Deutschland, und das mit einem klaren Fokus auf Elektromobilität, aber nicht ausschließlich. Für den Start hat sich JAC einen erfahrenen Partner an die Seite geholt: RSA Deutschland aus Hamburg. Dahinter steckt die norwegische Unternehmensgruppe RSA, einer der wichtigsten Autoimporteure in Nordeuropa. RSA vertreibt bereits die Fahrzeuge von Maxus – das ist eine Marke des chinesischen SAIC-Konzerns, die sich auf elektrische Transporter spezialisiert hat. Für JAC übernimmt RSA nun ebenfalls den Import und Vertrieb in Deutschland – und bringt gleich drei Modelle auf den Markt.