BYD Atto 2 kommt auch als Plug-in-Hybrid

Seine Plug-in-Hybride bezeichnet BYD als DM-i, was für „Dual Mode-intelligent“ steht. Mit dem Atto 2 DM-i wollen die Chinesen nach eigenen Angaben nichts weniger als das Segment der Kompakt-SUV „neu definieren“. Denn der Atto 2 soll als Plug-in-Hybrid eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern schaffen – „eine Leistung, die in dieser Klasse unübertroffen ist“, so BYD.

Nur: Wie der Atto 2 DM-i diese Werte erreicht, gibt der Hersteller in der kurzen Mitteilung noch nicht an. Neben der E-Reichweite von 90 Kilometern wird in der kurzen Mitteilung zu der neuen Variante nur die kombinierte Gesamt-Reichweite von bis zu 1.020 Kilometern genannt, aber keine Leistungsdaten zum Antriebssystem oder der verbauten Batterie und deren Lademöglichkeiten. Bekannt ist nur, dass die beiden angekündigten Varianten des PHEV-SUV sich durch ihre Batteriegröße unterscheiden sollen – die 90 Kilometer gelten also nicht für alle Plug-in-Hybrid-Versionen des Modells.

Dafür gibt es einige andere Details: „Das Fahrzeug wird sich durch dezente Designänderungen von den rein elektrischen Versionen des Atto 2 unterscheiden. Zu diesen Änderungen gehören ein größerer mittlerer Kühlergrill, dekorative Elemente im unteren Bereich der Frontstoßstange, der Wegfall der seitlichen Lüftungsschlitze in den vorderen Kotflügeln und ein neu gestaltetes Emblem an der Heckklappe“, heißt es in der Mitteilung. Außerdem soll es eine neue Außenfarbe namens „Midnight Blue“ geben, die exklusiv für den Plug-in-Hybrid erhältlich sein wird. An den Abmessungen des 4,31 Meter langen Fahrzeugs ändert sich aber nichts.

Weitere Infos könnte es aber schon in Kürze geben: Der BYD Atto 2 DM-i wird diese Woche auf den Fleet Europe Days in Luxemburg sein Debüt in Europa geben, bevor er „im November den Medien vorgestellt wird“, wie es heißt. Der Vorverkauf soll kurz danach beginnen, die ersten Auslieferungen werden für das erste Quartal 2026 erwartet.

Zu den Preisen des Atto 2 DM-i macht BYD derzeit noch keine Angaben. Die rein elektrische Variante ist mit der 45,1 kWh großen Batterie für 312 WLTP-Kilometer in Deutschland ab 31.990 Euro Listenpreis erhältlich. Die größere Batterie-Variante mit über 60 kWh Energiegehalt stet mit 38.990 Euro im Prospekt.

