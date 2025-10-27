Ab 110.000 Euro: Tesla bringt Model S und Model Y zurück nach Europa

Tesla hatte die beiden Modelle erst im Sommer aus dem europäischen Konfigurator gestrichen, was viele schon als einen endgültigen Abschied gedeutet hatten. Doch in den USA wurden im Sommer neue Versionen vorgestellt. Und die kommen jetzt nach Europa – moderner, leiser und etwas effizienter als zuvor. Schon ab November sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das Model S startet bei 110.000 Euro, das Model X bei 115.000 Euro – also auf dem bisherigen Preisniveau. Auf den ersten Blick hat sich äußerlich kaum etwas verändert. Tesla bleibt dem bekannten Design treu, verpasst den beiden Modellen aber neue Räder in 19 oder 21 Zoll und eine Ambientebeleuchtung, die sich dynamisch anpassen lässt. Im Innenraum wurde beim Model X außerdem die dritte Sitzreihe verbessert – besonders hinten profitieren die Passagiere jetzt von etwas mehr Schulterfreiheit. Größer sind die Unterschiede, wenn man genau hinhört.