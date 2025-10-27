GridX ernennt Anne B. Bicking zur neuen Chefin

Die Neuaufstellung der Führungsspitze von GridX war notwendig geworden, weil der bisherige CTO und Co-Geschäftsführer Tobias Mitter zum 1. September zum Chief Information Officer (CIO) bei E.ON Deutschland berufen wurde. Der andere Co-Geschäftsführer Tim Steinmetz blieb aber an Bord – und GridX kündigte schon im August an, die Geschäftsleitung um Steinmetz „in den kommenden Monaten gezielt zu erweitern“. Der Management-Fokus sollte auf „Stabilität und Wachstum“ gelegt werden.

Mit der Verpflichtung von Anne Barbara Bicking zum 1. November 2025 erhält GridX nun eine Chief Executive Officer (CEO) mit dem Ziel, GridX „als Marktführer des Energiemanagements in Europa zu etablieren“. Von GridX wird Bicking als „Expertin für digitale Energielösungen“ mit 19 Jahren Erfahrung in der Transformation von Unternehmen beschrieben, davon nahezu acht Jahre in leitenden Positionen im Energiesektor.

Seit September 2021 war Bicking Mitglied der Geschäftsleitung und CFO von E.ON Inhouse Consulting. Diese knapp 100 Leute große Einheit unterstützt das Top-Management von E.ON bei strategischen sowie operativen Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von Stromnetzen über Energievertrieb bis zu Energieinfrastruktur-Lösungen und zentralen Funktionen.

Bicking wird von Aachen aus GridX leiten, wo das Unternehmen kürzlich ein neues Büro bezogen hat. Die Zentrale von GridX steht dagegen in München. „Mit Tatkraft, Respekt und Wertschätzung trete ich die Aufgabe an, gridX und seine Partner als Marktführer des Energiemanagements in Europa zu etablieren und die europäische Energiewende voranzutreiben. Dabei könnte meine Freude nicht größer sein, darf ich doch von nun an ein so engagiertes und talentiertes Team leiten, ohne das der Erfolg der vergangenen Jahre nie möglich gewesen wäre“, sagt die designierte CEO.

Derweil bleibt Tim Steinmetz als Chief Growth Officer (CGO) an Bord und arbeitet weiter vom Standort München aus. Er soll weiterhin die Bereiche Wachstum, Innovation, Geschäftskundenmanagement sowie den Ausbau strategischer Partnerschaften leiten und Kontinuität und Stabilität in der Geschäftsführung gewährleistet. Die Bekanntgabe eines neuen Chief Product & Technology Officer (CPTO) als Nachfolger von Tobias Mitter (siehe oben) ist zudem zeitnah geplant.

GridX wurde 2016 gegründet und 2021 von E.ON übernommen. Das Unternehmen entwickelt digitale Plattformlösungen, die dezentrale Energieressourcen wie beispielsweise Elektroautos verbinden, steuern und optimieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Ladestationen.

gridx.ai