Hyundai spendiert Ioniq 5 weiteres Update / Preis steigt aber auch

Hyundai bleibt seinem Motto treu, den Ioniq 5 ständig zu verbessern. Schon mehrfach hat der Hersteller das Modell überarbeitet – mit neuen Batterien, einem Facelift und vielen kleinen Optimierungen. Und auch für den Modelljahrgang 2026 gibt’s wieder einige Neuerungen. Technisch bleibt zwar das meiste beim Alten, aber bei der Ausstattung hat sich einiges getan. Neu ist vor allem die Ausstattungslinie namens „Centriq“. Die reiht sich zwischen dem Basismodell und der Top-Variante „Uniq“ ein. Damit ersetzt Hyundai die bisherigen Linien „Dynamiq“ und „Techniq“. Ziel ist es laut Hersteller, dass Kunden schneller die passende Ausstattung finden – ohne auf Komfort oder Technik verzichten zu müssen. In der Praxis bedeutet das: Die Centriq-Version bietet unter anderem eine Wärmepumpe, elektrisch ausklappbare Türgriffe, eine elektrische Heckklappe sowie elektrisch verstellbare Vordersitze.