Video - 4:40 minAutomobil

Hyundai spendiert Ioniq 5 weiteres Update / Preis steigt aber auch

Hallo zum eMobility Update, Ihrem täglichen Wegweiser durch die Elektromobilität! Heute haben wir für Sie brandneue Infos zu einem Modell, das schon seit Jahren zu den beliebtesten Elektroautos gehört – der Hyundai Ioniq 5. Der Koreaner bekommt nämlich ein weiteres Update, und zwar zum Modelljahr 2026. Wir schauen uns an, was sich ändert, was das Ganze kostet und welche Verbesserungen es sogar für ältere Fahrzeuge gibt.

Von Jannis Hug
29.10.2025 - 16:00 Uhr

Hyundai bleibt seinem Motto treu, den Ioniq 5 ständig zu verbessern. Schon mehrfach hat der Hersteller das Modell überarbeitet – mit neuen Batterien, einem Facelift und vielen kleinen Optimierungen. Und auch für den Modelljahrgang 2026 gibt’s wieder einige Neuerungen. Technisch bleibt zwar das meiste beim Alten, aber bei der Ausstattung hat sich einiges getan. Neu ist vor allem die Ausstattungslinie namens „Centriq“. Die reiht sich zwischen dem Basismodell und der Top-Variante „Uniq“ ein. Damit ersetzt Hyundai die bisherigen Linien „Dynamiq“ und „Techniq“. Ziel ist es laut Hersteller, dass Kunden schneller die passende Ausstattung finden – ohne auf Komfort oder Technik verzichten zu müssen. In der Praxis bedeutet das: Die Centriq-Version bietet unter anderem eine Wärmepumpe, elektrisch ausklappbare Türgriffe, eine elektrische Heckklappe sowie elektrisch verstellbare Vordersitze.

