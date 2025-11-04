Alpitronic besetzt zwei entscheidende Positionen neu

Alpitronic hat zwei wichtige Personalien verkündet: Die Schnellladesäulen-Experten aus Südtirol haben die leitenden Positionen im Service- und im Finanzbereich neu besetzt – mit Mika Kettunen und Alessio La Rosa. Die beiden Personalentscheidungen sollen zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen und auch dessen internationale Expansion voranbringen, so Alpitronic.

Als Anbieter von Ladeinfrastruktur-Lösungen ist ein guter Service essenziell. Den Posten des Vice President of Service hat am 1. November Mika Kettunen übernommen. Der Finne, der bisher unter anderem für Danfoss tätig war, ist jetzt bei Alpitronic für die gesamte Serviceorganisation zuständig.

Die beiden Führungskräfte sollen für Wachstum sorgen

In früheren Leitungsfunktionen hat er laut Alpitronic weltweit Serviceteams entwickelt und Strukturen geschaffen, die konsequent auf eine hohe Kundenzufriedenheit ausgerichtet sind. Der Servicebereich ist nach Ansicht des italienischen Unternehmens essentiell für die Zuverlässigkeit der bestehenden Ladeinfrastruktur und spiele auch bei deren Ausbau eine wichtige Rolle.

Dank seines geschulten internen Teams und der konsequenten Ausrichtung auf Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit möchte Alpitronic gewährleisten, dass seine Ladestationen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg uneingeschränkt funktionieren.

Auch im Finanzbereich gibt es bei Alpitronic eine wichtige Neubesetzung: Alessio La Rosa hat die Position des Vice President Finance übernommen. Er unterstützt ebenfalls seit dem 01. November CFO Patrik Herrnegger dabei, die Finanzprozesse effizienter zu gestalten und die Unternehmenssteuerung zu stärken. Mit über 20 Jahren internationaler Führungserfahrung spielt La Rosa eine entscheidende Rolle beim Aufbau solider Finanzstrukturen.

Quelle: Pressemitteilung per Mail