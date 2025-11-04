Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Alpitronic besetzt zwei entscheidende Positionen neu

Alpitronic verstärkt seine Führungsebene. Mit neuen Führungskräften im Service- und Finanzbereich möchten die Bozener Schnelllade-Experten ihre strategische Weiterentwicklung und internationale Expansion vorantreiben.

Alpitronic alessio la rosa mika kettunen
Alessio La Rosa (links), Mika Kettunen (rechts)
Bilder: Alpitronic / Montage: electrive
Von Elias Holdenried
04.11.2025 - 14:00 Uhr

Alpitronic hat zwei wichtige Personalien verkündet: Die Schnellladesäulen-Experten aus Südtirol haben die leitenden Positionen im Service- und im Finanzbereich neu besetzt – mit Mika Kettunen und Alessio La Rosa. Die beiden Personalentscheidungen sollen zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen und auch dessen internationale Expansion voranbringen, so Alpitronic.

Als Anbieter von Ladeinfrastruktur-Lösungen ist ein guter Service essenziell. Den Posten des Vice President of Service hat am 1. November Mika Kettunen übernommen. Der Finne, der bisher unter anderem für Danfoss tätig war, ist jetzt bei Alpitronic für die gesamte Serviceorganisation zuständig.

Die beiden Führungskräfte sollen für Wachstum sorgen

In früheren Leitungsfunktionen hat er laut Alpitronic weltweit Serviceteams entwickelt und Strukturen geschaffen, die konsequent auf eine hohe Kundenzufriedenheit ausgerichtet sind. Der Servicebereich ist nach Ansicht des italienischen Unternehmens essentiell für die Zuverlässigkeit der bestehenden Ladeinfrastruktur und spiele auch bei deren Ausbau eine wichtige Rolle.

Dank seines geschulten internen Teams und der konsequenten Ausrichtung auf Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit möchte Alpitronic gewährleisten, dass seine Ladestationen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg uneingeschränkt funktionieren.

Auch im Finanzbereich gibt es bei Alpitronic eine wichtige Neubesetzung: Alessio La Rosa hat die Position des Vice President Finance übernommen. Er unterstützt ebenfalls seit dem 01. November CFO Patrik Herrnegger dabei, die Finanzprozesse effizienter zu gestalten und die Unternehmenssteuerung zu stärken. Mit über 20 Jahren internationaler Führungserfahrung spielt La Rosa eine entscheidende Rolle beim Aufbau solider Finanzstrukturen.

Quelle: Pressemitteilung per Mail

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Alpitronic besetzt zwei entscheidende Positionen neu“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Kaufland ladestation hpc ccs
Infrastruktur

Monopolkommission begrüßt Fortschritte bei Preistransparenzstelle

vor 12 Sekunden veröffentlicht
vw bidirektionales laden für interview
Infrastruktur

Bidi-Laden: Agora-Studie nennt für 2030 Erlöspotenzial von 500 Euro im Jahr

vor 4 Stunden veröffentlicht
Wsdo
Video - 4:45 minInfrastruktur

Neue Ladeparks bei Aldi Süd & Schutz gegen Kabeldiebstahl durch GridZon

30.10.2025