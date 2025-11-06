Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:36 minAutomobil

E-Twingo feiert Premiere: 263 km Reichweite für unter 20.000 Euro

Wir haben für Sie heute ein echtes Statement im Kleinwagensegment: Renault feiert die Weltpremiere des Twingo E-Tech Electric. Er ist ein elektrischer Retro-Flitzer geworden, der vieles anders macht – und vor allem zeigen soll, dass Elektromobilität auch unter 20.000 Euro funktionieren kann.

Von Jannis Hug
06.11.2025 - 16:01 Uhr

Kleinwagen sind in den letzten Jahren fast komplett vom Neuwagenmarkt verschwunden – egal ob mit oder ohne Auspuff. Zu viele EU-Vorschriften, zu teuer in der Entwicklung, zu wenig Gewinn. Viele Hersteller haben sich aus dem Segment deshalb verabschiedet. Renault sieht das anders: Die Franzosen wollen die Lücke jetzt als Wachstumschance nutzen. Nach dem neuen Renault 5 kommt nun also der neue Twingo – und zwar ebenfalls rein elektrisch und mit einem klaren Ziel: erschwingliche Elektromobilität für die Stadt. Auf dem Papier klingt das ziemlich vielversprechend: Der neue Twingo E-Tech Electric wiegt nur rund 1.200 Kilo, hat 60 kW Leistung und kann damit in 3,85 Sekunden beschleunigen, allerdings nicht auf die üblichen 100 km/h, sondern auf die typischen 50 im Stadtverkehr. Eine Messgröße, die sonst kaum ein Hersteller nennt, aber so hat Renault hier eben ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

