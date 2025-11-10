Leiter des Cybertruck-Programms verlässt Tesla

Siddhant Awasthi schreibt in seinem LinkedIn-Post von „einer der schwersten Entscheidungen meines Lebens“. „Vor acht Jahren, als ich als Praktikant anfing, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages die Möglichkeit haben würde, das Cybertruck-Programm zu leiten und es in die Realität umzusetzen“, so Awasthi. „Es war ein absolutes Privileg, mit meist hochintensiven Tagen zusammenzuarbeiten – mit talentierten, engagierten und echten Rockstar-Kollegen bei Tesla zusammenzuarbeiten.“ In seinem Post dankt er Elon Musk, persönlich, aber auch „allen Tesla-Führungskräften (früher und heute), meinen Mentoren und unseren großartigen Kunden“.

In seinem Profil auf LinkedIn bezeichnet sich Awasthi derzeit nur als „Ex-Tesla“. Wohin es den Entwickler verschlägt, ist noch nicht bekannt. Bei Tesla hat er seit September 2022 das Cybertruck-Programm verantwortet und seit Juli 2025 hat er zudem noch „Model 3 Program Manager“ in seinem Lebenslauf angegeben – parallel zu den Aufgaben rund um den Cybertruck. Mit den erneuten Arbeit beim Model 3 hat sich für ihn der Kreis quasi geschlossen: 2018/2019 hat er an den Produktionsanlagen in der Giga Shanghai für das Model 3 gearbeitet.

Der Cybertruck war einst Teslas Leuchtturmprojekt und sollte den großen US-Pickup-Markt erschiließen. Elon Musk hatte einst mit einer Jahresproduktion von bis zu 250.000 Exemplaren geplant, das Modell schaffte es aber selbst 2024, dem ersten vollen Verkaufsjahr, nicht einmal ansatzweise in diesen Bereich vorzudringen. 2025 läuft es bisher noch schlechter: nI den ersten neun Monaten dieses Jahres hat Tesla nur 16.907 Stück verkauft, was im direkten Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem der Absatz 25.974 Fahrzeuge betrug, einen Rückgang um 38 Prozent darstellt.

