Video - 3:42 minInfrastruktur

Aral Pulse: Günstiger laden mit 2,99 € Grundgebühr im Extra-Tarif

Heute schauen wir auf die neuen Ladepreise bei Aral Pulse. Mit dem sogenannten „Extra-Tarif” wird das Laden etwas günstiger, wenn man eine monatliche Grundgebühr zahlt. Wie viel es billiger wird, das klären wir jetzt!

Von Jannis Hug
02.12.2025 - 16:00 Uhr

Aral Pulse zählt zu den größten Schnellladenetzen in Deutschland. Vor allem an den Aral-Tankstellen stehen die blauen Ladesäulen. Bisher war die Preislogik bei Aral sehr einfach: Am teuersten ist das Ad-hoc-Laden ohne Registrierung. Wer seine Daten hinterlegt und die Aral-Pulse-App nutzt, lädt etwas günstiger. Und wer Mitglied im ADAC ist, kann über ADAC e-Charge nochmals billiger laden. Ab jetzt gibt es noch eine vierte Option, nämlich den neuen „Extra-Tarif” – ja, der heißt wirklich so! Dazu muss zwingend die Aral-App genutzt werden, denn nur dort kann der neue Tarif gebucht werden. Die bisherigen Preise werden jetzt als „Klassik-Tarif” angeboten. Ohne monatliche Grundgebühr kostet das Laden an den – zugegeben recht seltenen – Wechselstrom-Ladepunkten von Aral 54 Cent pro Kilowattstunde.

2 Kommentare

zu „Aral Pulse: Günstiger laden mit 2,99 € Grundgebühr im Extra-Tarif“
Ulrich Meier
02.12.2025 um 18:03
Immer noch viel zu teuer!
ioniqKnechter
02.12.2025 um 19:17
Ehy, Moin erst ma... Wer unter 60 kWh im Monat lädt, ist mit den Abo-Gebühren bei Aral Pulse tatsächlich günstiger unterwegs.- Sobald man aber über 60 kWh im Monat lädt, ist mir EnBW inklusive der 11,99 € Grundgebühr im Vorteil.-- Ab 120 kWh im Monat wird’s richtig spannend: Dann unterschreitet nur noch EnBW die magische Grenze von 49 Cent/kWh – inklusive der 11,99 € Grundgebühr.-- Unterm Strich heißt das:- Entweder EnBW-Tarif L mit Abo - oder - ohne Abo bei EWE Go mit der kostenlos erhältlichen Ladekarte für 52 Cent/kWh laden. - - Aber mal ehrlich: Wer kann heute schon noch rechnen, wenn man auch einfach „Gefühlt“ Laden kann?
