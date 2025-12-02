Aral Pulse: Günstiger laden mit 2,99 € Grundgebühr im Extra-Tarif

Aral Pulse zählt zu den größten Schnellladenetzen in Deutschland. Vor allem an den Aral-Tankstellen stehen die blauen Ladesäulen. Bisher war die Preislogik bei Aral sehr einfach: Am teuersten ist das Ad-hoc-Laden ohne Registrierung. Wer seine Daten hinterlegt und die Aral-Pulse-App nutzt, lädt etwas günstiger. Und wer Mitglied im ADAC ist, kann über ADAC e-Charge nochmals billiger laden. Ab jetzt gibt es noch eine vierte Option, nämlich den neuen „Extra-Tarif” – ja, der heißt wirklich so! Dazu muss zwingend die Aral-App genutzt werden, denn nur dort kann der neue Tarif gebucht werden. Die bisherigen Preise werden jetzt als „Klassik-Tarif” angeboten. Ohne monatliche Grundgebühr kostet das Laden an den – zugegeben recht seltenen – Wechselstrom-Ladepunkten von Aral 54 Cent pro Kilowattstunde.