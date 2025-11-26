Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Neuer Aral-Tarif senkt HPC-Ladepreis auf 54 Cent/kWh

Aral Pulse hat seine Ladeangebote in Deutschland um den neuen „Extra-Tarif“ erweitert. Für eine monatliche Grundgebühr von 2,99 Euro kann an DC-Säulen über 50 kW zum vergünstigten Preis von 54 Cent/kWh geladen werden. Doch auch an Gleichstromladern mit geringerer Leistung sowie an AC-Ladepunkten gelten nun reduzierte Preise.

aral ladestation charging station hildesheim daniel boennighausen 2024 01 min
Bild: Daniel Bönnighausen
Von Daniel Bönnighausen
26.11.2025 - 12:01 Uhr

Seit Mai müssen Kunden, die an den Ladesäulen des Mineralölunternehmens in Deutschland mit dem Ladeangebot Aral Pulse laden wollen, tiefer in die Tasche greifen. App-Nutzer mit einer Registrierung zahlen seither 54 Cent pro Kilowattstunde an AC-Ladesäulen, 59 Cent an DC-Ladern bis 50 kW und 69 Cent an Gleichstromladern mit höherer Leistung. Einen Tarif mit monatlicher Grundgebühr zur Senkung der Kilowattstundenpreise bot Aral nicht an. Bis jetzt.

Ab sofort kann in Deutschland in der Aral-App der „Extra-Tarif“ gebucht werden, mit dem sich laut eigener Aussage mindestens zehn Prozent gegenüber dem „Klassik-Tarif“ [Anm. d. Red.: Die oben genannten Preise sind jetzt in diesen Tarif gewandert] sparen lassen sollen. Für diesen muss jedoch eine Grundgebühr von 2,99 Euro pro Monat bezahlt werden. Der erste Monat ist derzeit noch kostenlos.

Wer den kostenpflichtigen Tarif nutzt, zahlt künftig weniger pro Kilowattstunde. Aral betreibt nur noch wenige eigene AC-Ladepunkte, an denen der Preis im „Extra-Tarif“ bei 41 Cent liegt und damit 13 Cent unter dem „Klassik-Tarif“. An DC-Ladestationen bis 50 kW werden 46 Cent fällig, ebenfalls 13 Cent weniger. Den größten Nachlass gibt es an Gleichstromladern über 50 kW, wo der Preis um 15 Cent auf 54 Cent sinkt.

Das Abo lohnt sich an High Power Chargern – die den Löwenanteil im Aral-Ladnetz ausmachen – bereits ab 21 geladenen Kilowattstunden. In dem Fall zahlen Kunden für den Ladevorgang 14,33 Euro (inkl. Grundgebühr) statt 14,49 Euro im „Klassik-Tarif“.

Ad-hocKlassik-TarifExtra-TarifADAC e-Charge
DC (mehr als 50 kW)0,79 €/kWh0,69 €/kWh0,54 €/kWh0,55 €/kWh
DC (50 kW oder weniger)0,69 €/kWh0,59 €/kWh0,46 €/kWh0,55 €/kWh
AC (22 kW oder weniger)0,59 €/kWh0,54 €/kWh0,41 €/kWh0,55 €/kWh
Grundgebühr (Monat)0 €0 €2,99 €0 €

Die Preise im „Extra-Tarif“ gelten jedoch nur für das Aral-Ladenetz in Deutschland. Im Ausland, wo die Ladesäulen unter der Marke BP Pulse betrieben werden, ruft das Mineralölunternehmen die gleichen Preise wie im „Klassik-Tarif“ auf. Zwar lassen sich über die Aral-App auch Ladesäulen anderer Betreiber im In- und Ausland nutzen, aber auch hier gelten die gleichen Preise.

Die Blockiergebühren sind in allen Tarifen gleich. An AC-Ladepunkten wird ab einer Standzeit von 120 Minuten eine Gebühr von 15 Cent pro Minute fällig. An DC-Ladesäulen beginnt die Blockiergebühr von 15 Cent pro Minute bereits ab einer Standzeit von 45 Minuten.

Für das Ad-hoc-Laden oder das Laden über die Aral-App ohne Registrierung bleiben die Preise wie gehabt: An AC-Ladesäulen sind es 59 Cent/kWh, an DC-Ladesäulen bis 50 kW 69 Cent und an Gleichstromladern mit mehr als 50 kW sogar 79 Cent pro Kilowattstunde.

Keine Änderungen kommen zudem auf Nutzer von ADAC e-Charge zu, die die Ladesäulen von Aral nutzen wollen. Seit Sommer vergangenen Jahres setzt der Automobilclub bei seinem Ladeangebot bekanntlich auf eine Kooperation mit Aral. Der Preis für die ADAC-Mitglieder beträgt an den Aral-Ladepunkten seit August dieses Jahres auch weiterhin 0,55 Euro pro Kilowattstunde – unabhängig von AC- oder DC-Ladevorgängen.

linkedin.com, aral.de

Schlagwörter

4 Kommentare

zu „Neuer Aral-Tarif senkt HPC-Ladepreis auf 54 Cent/kWh“
DieterR
26.11.2025 um 12:21
Als Tesla Fahrer kann ich über solche Tarife nur müde lächeln ... Bei Preisen zwischen 39ct und 48ct für Supercharger bei 100% Verfügbarkeit (meine Erfahrung nach >55 .000 km Tesla fahren, im In- und Ausland) verstehe ich schon, dass viele potentielle E-Autokunden (die aber keinen Tesla wollen) hier sehr zurückhaltend sind.
Antworten
Roland
26.11.2025 um 15:48
Im Großen und Ganzen gebe ich dir da recht, aber bitte die Kosten in Stoßzeiten nicht vergessen. Internetseite Tesla: Tesla Supercharger-Preise Deutschland (Stand 30.08.2025) 0,31 €–0,46 € pro kWh für Tesla-Fahrer in der Nebenzeit 0,43 €–0,60 € pro kWh für Tesla-Fahrer in der Stoßzeit und seit neustem wird noch beim Laden über 80% eine Gebühr von 50Cent die Minute berechnet. für Laternenparker (ohne Wallbox) mitunter sehr ärgerlich nur bis 80% zu laden.Spitzenzeiten (16 bis 20 Uhr)
Antworten
Obelix
26.11.2025 um 13:50
Und schon der 39 ct- 48 ct Bereich ist zu teuer. Bei den Abnahmemengen sollte der Preis von 30 ct immer noch genug Gewinn für den Versorger bieten.
Antworten
Nico
26.11.2025 um 15:29
Die Abnahmemenge ist bei Strom ziemlich egal. Es geht ja nicht um die Produktion von Kugelschreibern. Entscheidender Faktor beim Strompreis ist der Zeitraum des Verbrauchs, nicht die Menge. Sprich: Jahreszeit, Anteil Erneuerbare (viel oder wenig Wind, PV), Tag oder Nacht, Wochenende oder Arbeitstag etc. Da kommen dann noch regional unterschiedliche Netzentgelte drauf und der Rest sind mehr oder wenige konstante Umlagen, Steuern etc.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Tesla supercharger lost hills juli min
Infrastruktur

Tesla nimmt weltweit größten Supercharger-Standort in Betrieb

vor 2 Stunden veröffentlicht
Koblenz evm ladestation dc hpc
Infrastruktur

EVM eröffnet Schnellladepark in Koblenz

vor 4 Stunden veröffentlicht
Ws
Video - 3:20 minInfrastruktur

Deutscher geht’s nicht: Ladestrom an der Tankstelle in bar zahlen

21.11.2025