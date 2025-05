Aral erhöht Ladepreise an seinen Ladesäulen deutlich

Noch bis einschließlich Sonntag (04.05.2025) können die Ladesäulen von Aral über den eigenen Ladedienst Aral pulse zu den aktuell gültigen Preisen genutzt werden. An Wechselstrom-Ladepunkten berechnet das Mineralölunternehmen derzeit 0,46 Euro pro Kilowattstunde, an DC-Ladepunkten mit einer Ladeleistung von bis zu 50 kW sind es 0,51 Euro/kWh. An Gleichstrom-Lademöglichkeiten mit einer Ladeleistung von über 50 kW zahlen Kunden derzeit noch 0,61 Euro/kWh.

Ab Montag (05.05.2025) gelten jedoch neue Preise für Ladevorgänge, die über die App oder die Ladekarte von Aral an den eigenen Ladesäulen gestartet werden. Die Kilowattstunde kostet dann acht Cent mehr – sowohl an DC- als auch AC-Ladepunkten. So müssen Kunden, die mit Wechselstrom laden wollen, ab nächster Woche 0,54 Euro/kWh zahlen, was einer Erhöhung von rund 17,4 Prozent entspricht. An DC-Ladepunkten mit bis zu 50 kW verlangt Aral ab Montag einen Preis von 0,59 Euro pro Kilowattstunde, 15,7 Prozent mehr als bisher. Die prozentual geringste Preiserhöhung (13,1 Prozent) nimmt Aral an DC-Ladepunkten mit mehr als 50 kW vor. Hier kostet die Kilowattstunde künftig 0,69 Euro.

Preise gültig bis 04.05.2025 Preise gültig ab 05.05.2025 AC (22 kW oder weniger) 0,46 Euro/kWh 0,54 Euro/kWh DC (50 kW oder weniger) 0,51 Euro/kWh 0,59 Euro/kWh DC (mehr als 50 kW) 0,61 Euro/kWh 0,69 Euro/kWh

Wer mit dem Ladeangebot von Aral an Ladesäulen anderer Betreiber laden will, zahlt weiterhin an AC-Ladepunkten 0,59 Euro/kWh und an DC-Ladepunkten 0,79 Euro/kWh. Hier nimmt Aral keine Änderungen vor. Hinzu kann noch eine Blockiergebühr (0,15 Euro/Minute ab 120 Minuten an AC und ab 45 Minuten an DC) kommen, die jedoch vom Ladestationsbetreiber abhängig sei.

Keine Änderungen kommen offenbar zudem auf Nutzer von ADAC e-Charge zu, die die Ladesäulen von Aral nutzen wollen. Seit Sommer vergangenen Jahres setzt der Automobilclub bei seinem Ladeangebot bekanntlich auf eine Kooperation mit Aral. Der Preis für die ADAC-Mitglieder beträgt an den Aral-Ladepunkten weiterhin 0,57 Euro pro Kilowattstunde – unabhängig von AC- oder DC-Ladevorgängen.

aral.de