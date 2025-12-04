Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

Zeekr kommt nun wirklich nach Deutschland: Drei Modelle zum Start

Heute geht es bei uns um einen Elektroautohersteller, der seinen Deutschlandstart schon lange angekündigt hat – und jetzt endlich liefert. Zeekr, die Premium-Elektromarke aus dem chinesischen Geely-Konzern, legt nun wirklich offiziell in Deutschland los.

Von Jannis Hug
04.12.2025 - 16:00 Uhr

Zeekr wollte eigentlich schon Anfang 2024 in Deutschland beginnen. Bestellbar waren der große Shooting Brake 001 und das Kompakt-SUV Zeekr X schon damals, aber ausgeliefert wurde nur in Skandinavien und später in weiteren europäischen Ländern. In Deutschland blieb es bei Ankündigungen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Ab sofort können Sie den Zeekr X, den neuen 7X und den 001 offiziell bestellen. Die Auslieferungen sollen im Januar starten – diesmal also tatsächlich. Preislich beginnt das Line-up bei rund 38.000 Euro für den Zeekr X. Das neue SUV 7X startet bei knapp 55.000 Euro und der große 001 liegt bei knapp 60.000 Euro.

