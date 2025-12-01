Marktstart: Zeekr will ab Januar in Deutschland lieferfähig sein

Zeekr wollte ursprünglich schon Anfang 2024 in die Bundesrepublik expandieren, doch lange passierte nichts. Mit knapp zwei Jahren Verzögerung meldet Geelys Premiummarke für Elektroautos nun endlich weitere Schritte: Bestellungen für den Zeekr X , Zeekr 7X und Zeekr 001 sind ab sofort möglich, die Auslieferungen sollen im Januar beginnen. Als Preise ruft das Unternehmen ab 37.990 Euro für das Kompakt-SUV X, ab 54.990 Euro für das Mittelklasse-SUV 7X und ab 59.990 Euro für den knapp fünf Meter langen Shooting Brake 001 auf. Alle Verkäufe erfolgen dabei im Direktvertrieb. Konkret spricht Zeekr von einem „digitalen Bestellmodell, ergänzt durch persönliche Ansprechpartner“.

Zum Verständnis: Schon 2024 waren in Deutschland der 001 und der Kompakt-SUV Zeekr X bestellbar (ab 44.990 Euro bzw. 59.900 Euro) sie wurden hierzulande aber noch nicht ausgeliefert. Das war zunächst nur in Schweden, den Niederlanden und Norwegen der Fall. Anschließend kamen Belgien, Dänemark und die Schweiz hinzu. In einer jüngsten Expansionsrunde erschloss Zeekr außerdem diesen Sommer und Herbst Griechenland, Rumänien, Slowenien, Kroatien und Bulgarien. Dort sollen vor Jahresende auch die Auslieferungen beginnen.

Global Automotive Service wird operativer Partner

Dass Zeekr in Deutschland nun wirklich von der Bestell- in die Lieferphase übergeht, dafür sprechen die Details, die die Marke zur Erschließung des hiesigen Markts nennt. So sollen zum Anfang 40 zertifizierte Zeekr-Servicecenter in Deutschland zur Verfügung stehen und deren Netz bis zum zweiten Quartal 2026 auf 100 Betriebe anwachsen. In diesen Zentren finden Kunden (in spe) eine Anlaufstelle für die Wartung, Reparaturen, Ersatzteilversorgung und Probefahrten. Als operativer Partner der chinesischen Marke agiert die GAS Global Automotive Service GmbH mit rund 1.700 angeschlossenen Betrieben.

Mit dieser „Servicelandschaft“ will der Hersteller gezielt die Bedürfnisse großer und mittelgroßer Fuhrparks erfüllen. „Zeekr, die Premium-Elektromobilmarke aus dem Geely-Konzern, tritt erstmals in den deutschen Markt ein und richtet den Einstieg klar auf den Firmenwagenbereich aus“, teilt das Unternehmen mit. „Deutschland ist Europas größter Firmenwagenmarkt; fast zwei Drittel aller Neuzulassungen entfallen auf gewerbliche Kunden, und der Anteil batterieelektrischer Dienstwagen nimmt weiter zu. Für Zeekr ist dies ein strategisch optimaler Zeitpunkt, ein Angebot zu platzieren, das Reichweite, Ladeleistung, wirtschaftliche Planbarkeit und Alltagstauglichkeit für Flotten in den Mittelpunkt stellt.“

Zeekr betont weiter, dass man seine Modelle im europäischen Entwicklungsverbund des Geely-Konzerns entwickele und das Design etwa aus einem dort spezialisierten Studio aus Göteborg stamme. Hier zeigt sich die Nähe zu Konzernschwester Volvo Cars. Vor allem die beiden größeren Modelle 7X und 001 seien gezielt für europäische Nutzungsprofile konzipiert, „darunter lange Autobahnstrecken, hohe Jahreslaufleistungen sowie Lenkungs-, Dämpfungs- und Pedalabstimmungen, die speziell auf europäische Straßenverhältnisse ausgelegt sind“, heißt es. Auch die Bedien- und Menülogik sowie die akustische Abstimmung seien entsprechend angepasst worden.

Gemäß seinem Premiumanspruch will Zeekr schon ab Werk viel in die Autos packen. Genannt werden etwa mit Blick auf die beiden gerade erwähnten Modelle 21 bzw. 22 Zoll Räder, ein Panoramadach, Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Wärmepumpe, ein 22-kW-Onboard-Lader, Luftfederung, Massagesitze und ein breites Assistenzpaket. „Die Preisstruktur verzichtet bewusst auf komplizierte und aufpreispflichtige Sonderausstattungsstrukturen“, unterstreicht die Marke.

Garantien auf Batterie und Fahrzeug

Was Garantien angeht, gewährt Zeekr auf die Hochvoltbatterie eine Garantie über acht Jahre bzw. 200.000 Kilometer. Auf das Gesamtfahrzeug gibt der Hersteller eine sogenannte 5+5-Jahre-Garantie: Fünf Jahre bzw. 100.000 km sind serienmäßig bei der Anschaffung dabei. Bei Wartungen im Zeekr-Servicenetz verlängert sich die Garantie auf zehn Jahre bzw. 200.000 km. Erste Probefahrten sollen „ab Ende des Jahres“ möglich und einfach über die Homepage buchbar sein.

„Der deutsche Firmenwagenmarkt setzt hohe Maßstäbe, und genau darauf haben wir unser Angebot ausgerichtet“, kommentiert Lothar Schupet, CEO (acting) von Zeekr Europe. „Unternehmen benötigen Premium-Elektromobilität, die verlässlich funktioniert, wirtschaftlich ist und die Anforderungen von Flotten und Dienstwagenfahrern anpasst. Unser direktes Vertriebsmodell, kombiniert mit einem starken Servicenetz, soll genau diese Anforderungen erfüllen.“

Quelle: Infos per E-Mail, zeekr.eu