Zeekr liefert erste E-Autos in Norwegen aus

Der erste Zeekr 001 in Norwegen, ein Exemplar in weiß, wurde in Oslo an einen Kunden aus der IT-Branche übergeben. In Norwegen kooperiert Zeekr mit Premium Cars Stor-Oslo, Standorte in weiteren Städten des eMobility-Vorzeigelandes sind geplant.

Nach dem Europa-Start in Schweden und den Niederlanden im vergangenen Jahr hatte die Geely-Marke erst in diesem Oktober angekündigt, noch vor Jahresende in Norwegen die ersten Fahrzeuge auszuliefern – also rund elf Monate nach der ersten Übergabe an einen Kunden in den Niederlanden. In Deutschland können der Shooting Brake 001 und das Kompakt-SUV Zeekr X bereits vorbestellt werden, auch die erste Preissenkung gab es schon. Wann die Fahrzeuge auch hierzulande ausgeliefert werden, ist noch nicht klar – den Ende vergangenen Jahres genannten Termin Anfang 2024 hat das Unternehmen auf alle Fälle nicht eingehalten. Auf electrive-Nachfrage im Oktober hieß es noch: „Kein neues Update zu Zeekr in Deutschland – aber sobald wir mehr wissen, melden wir uns bei Ihnen.“

Zeekr hat im Oktober weltweit 25.049 Fahrzeuge ausgeliefert und damit den bisherigen Rekord aus dem September (21.333 BEV) übertroffen. Im laufenden Jahr waren es bereits 167.922 Zeekr, ein Plus von über 82 Prozent. Innerhalb des Geely-Konzerns wird Zeekr eine wichtigere Rolle unter den E-Marken einnehmen: Erst in dieser Woche wurde bestätigt, dass Zeekr die Kontrolle über die Marke Lynk & Co übernehmen wird.

