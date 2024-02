Zeekr macht sein Elektro-SUV in Europa günstiger

Zurzeit ist Zeekr in den Niederlanden und in Schweden präsent. Den Auslieferungsstart in Deutschland hatte Zeekr für Anfang 2024 angekündigt, noch ist der Startschuss aber nicht gefallen. Unter dem Druck fallender Preise macht nun jedenfalls auch die Geely-Tochter ihren Zeekr X in seinen europäischen Debütmärkten günstiger.

In den Niederlanden hat Zeekr den Basispreis für das Modell von bisher 44.990 Euro auf 42.490 Euro reduziert und in Schweden von 550.000 auf 529.000 Kronen (umgerechnet von rund 48.800 auf 46.900 Euro). Die Basispreise in Deutschland liegen bei 44.990 Euro für den Zeekr X und 59.900 für den Zeekr 001. Eine Absenkung dieser Preise wird in der Zeekr-Mitteilung nicht erwähnt.

Dafür kündigt die Marke an, für europäische Neukunden bis Ende April eine Aktion namens „10+10+10“ aufzulegen. Diese umfasst Garantie, kostenlosen Service und volle Konnektivität jeweils für eine Dauer von zehn Jahren. Die Absatzoffensive geht mit Zeekrs Ambition einher, seine Präsenz bis 2026 auf die meisten Länder Westeuropas ausdehnen.

Grundsätzlich schrauben zurzeit viele Hersteller die Preise nach unten: Nach dem Ende der staatlichen E-Auto-Förderung in Deutschland hatten hierzulande zahlreiche OEMs die Kaufpreise für ihre Elektromodelle (temporär) gesenkt – konkret VW, Tesla, Dacia, Fiat, Smart, Nissan, BYD und Polestar. Bei den meisten Herstellern handelte bzw. handelt es sich um zeitlich befristete Rabattaktionen, Tesla und BYD haben aber die Listenpreise gesenkt. Und BYD hat noch zusätzlich mit einer Rabattaktion nachgelegt, bei der kürzlich auch Great Wall nachgezogen ist. Beide chinesischen Hersteller bieten fünfstellige Preisnachlässe.

zeekr.eu (PDF-Download)