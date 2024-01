BYD bietet Rabatte von bis zu 17.255 Euro in Deutschland

Nachdem der chinesische Hersteller vor rund zwei Wochen bereits die Preise für seine Modelle Atto 3, Dolphin und Seal je nach Modell und Variante um 2.500 bis 7.000 Euro reduziert hatte, bietet BYD jetzt für Bestellungen bis zum 31. März 2024 eine sogenannte Wechselprämie, die auch für weitere Modelle gilt und bis zu 17.255 Euro beträgt. Voraussetzung ist, dass Zulassung, Rechnungsstellung und Auslieferung bis zum 30. Juni abgeschlossen sind. Die Preisabschläge gelten auch für Finanzierungen und werden sowohl Privatkunden als auch gewerblichen Abnehmern gewährt.

Konkret bietet die zeitlich begrenzte Wechselprämie bei den drei Modellen Atto 3, Dolphin und Seal jeweils weitere 3.000 Euro Rabatt auf den Listenpreis – also jenen drei Modellen, die ohnehin schon im Preis gesenkt sind. Beim Tang beträgt der Nachlass 13.923 Euro und beim Han sogar 17.255 Euro. Die Rabattaktion gilt auch für ein Nutzfahrzeug-Modell: Der E-Transporter ETP3 wird um 9.000 Euro billiger.

War die Preissenkung beim Atto 3, Dolphin und Seal laut BYD noch eine Reaktion auf den Wegfall des Umweltbonus in Deutschland, gibt es dieses Mal keine Begründung seitens des Unternehmens. Daher liegt der Verdacht nahe, dass sich nun auch BYD an der derzeit tobenden Rabattschlacht beteiligt. Gerade die enormen Preissenkungen auf die bisher selbstbewusst eingepreisten Oberklasse-Modelle deuten darauf hin.

Modelle Listenpreis Rabatt inkl. MwSt. Aktionspreis Dolphin Comfort 32.990€ 3.000€ 29.990€ Dolphin Design 34.990€ 3.000€ 31.990€ Atto 3 Comfort 37.990€ 3.000€ 34.990€ Atto 3 Design 39.990€ 3.000€ 36.990€ Seal Design 44.990€ 3.000€ 41.990€ Seal Excellence 50.990€ 3.000€ 47.990€ Han Exevutive 69.020€ 17.255€ 51.765€ Tang Flagship 69.615€ 13.923€ 55.692€ ETP3 36.890€ 9.000€ 27.890€

So startet der Han EV nun im Rahmen der Aktion bei Preisen ab 51.765 Euro statt des regulären Listenpreises von 69.020 Euro. Beim Tang, dem mit 69.615 Euro bisher teuersten BYD-Modell in Deutschland, sinkt der Preis immerhin auf 55.692 Euro.

Bei den drei anderen Pkw-Modellen sorgt der Rabatt der Wechelprämie dafür, dass der Kompaktwagen Dolphin in der Comfort-Ausstattung nur bei unter 30.000 Euro startet, konkret bei 29.990 Euro. Bis Sommer stand das Modell noch für 35.990 Euro in der Preisliste, damals aber noch mit Umweltbonus. Und auch der Seal in der Top-Ausstattung Excellence nimmt nun preislich eine wichtige Hürde und kostet weniger als 50.000 Euro.

