Zeekr nennt erste europäische Preise für 001 und X

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr startet den Vorverkauf für zwei Modelle in den ersten beiden europäischen Märkten. Der Zeekr 001 und Zeekr X können ab sofort in den Niederlanden und in Schweden vorbestellt werden. Damit sind nun auch die ersten europäischen Preise bekannt.

Bereits im April hatte Zeekr angekündigt, dass es sich bei den ersten Europa-Modellen um den Zeekr 001 und das neue Modell Zeekr X handeln wird. Der fast fünf Meter lange Shooting Brake 001 ist das Debütmodell der Marke, das bereits seit Oktober 2021 in China angeboten wird, der X ein Kompaktwagen mit SUV-Anleihen. Das eigentlich zweite Modell von Zeekr, der große Premium-Van 009, soll hingegen nicht nach Europa kommen.

Publik macht Zeekr jetzt, dass der Zeekr 001 in den Niederlanden und in Schweden ab 59.490 Euro bzw. 667.000 SEK und der Zeekr X ab 44.990 Euro bzw. 550.000 SEK zu haben sein wird. Dabei handelt es sich um Bruttopreise inklusive lokaler Steuer. Sie gelten jeweils für die einmotorige Variante mit einer 200-kW-Maschine an der Hinterachse. Im Zeekr 001 wird diese mit einem 100-kWh-Akku kombiniert, der bis zu 620 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll. Im Zeekr X wird eine Batterie mit 69 kWh Kapazität für bis zu 440 Kilometer Reichweite verbaut.

Die Auslieferungen der Stromer in den Niederlanden und Schweden sollen im Herbst 2023 beginnen. Erste Europa-Niederlassungen von Zeekr sind noch in diesem Jahr in Amsterdam und Stockholm geplant. Anschließend sollen „rasch“ weitere europäische Länder und Modelle folgen, hatte Zeekr bereits bei der Ankündigung der Europa-Expansion im April geäußert. In der aktuellen Mitteilung macht die Geely-Marke es etwas präziser: Ziel sei, „bis 2026 in die meisten Länder Westeuropas zu expandieren“, so der Hersteller. Konkrete Staaten werden aber weiterhin nicht genannt.

zeekr.eu, zeekr.eu (Zeekr 001), zeekr.eu (Zeekr X)