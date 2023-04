Zeekr plant Europa-Start in Schweden und den Niederlanden

Geelys chinesische Premium-Elektromarke Zeekr wird noch in diesem Jahr auch in Europa an den Start gehen. Noch in diesem Jahr sollen die zwei Modelle zunächst in Schweden und den Niederlanden angeboten werden.

Wie Zeekr ankündigt, wird es sich bei den Europa-Modellen um den Zeekr 001 und das neue Modell Zeekr X handeln. Dabei handelt es sich wie berichtet um einen Kompaktwagen mit SUV-Anleihen, der fast fünf Meter Lange Shooting Brake 001 ist das Debütmodell der Marke, das bereits seit Oktober 2021 in China angeboten wird. Das eigentlich zweite Modell von Zeekr, der große Premium-Van 009, soll hingegen nicht nach Europa kommen.

Sowohl der 001 als auch der X basieren auf der Geely-Elektroplattform SEA. In Europa ist bereits das SEA-Modell Smart #1 auf dem Markt, die ebenfalls auf der Automesse in Shanghai vorgestellten Modelle Smart #3 und Polestar 4 werden bald folgen – ebenso soll das neue Einstiegsmodell von Volvo namens EX20 die SEA nutzen.

Zurück zu Zeekr: Der Vorstoß in diese Schlüsselregion sei ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der ehrgeizigen globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, so Zeekr. Nach dem Start Ende 2023 in Schweden und den Niederlanden sollen „rasch“ weitere europäische Länder und Modelle folgen. Zu den weiteren Märkten macht das Unternehmen noch keine Angaben, auch zu den Modellen gibt es keine konkrete Ankündigung. Dafür heißt es, dass es sich um „speziell für europäische Nutzer konzipierte Fahrzeuge“ handeln soll.

















Der Hauptsitz von Zeekr Europe wird Amsterdam in den Niederlanden. Aber auch Schweden spielt eine wichtigere Rolle als „nur“ einer der beiden Debüt-Märkte zu sein: In dem skandinavischen Land sind sowohl die Design- als auch Entwicklerteams angesiedelt, die laut der Mitteilung dafür sorgen sollen, „dass die Fahrzeuge die Erwartungen der europäischen Kunden erfüllen und sogar übertreffen werden“. Der Standort Göteborg ergibt Sinn, schließlich befinden sich dort die Hauptsitze der Geely-Tochter Volvo und von Polestar. Die 1.500 Ingenieure sollen bereits in der Vergangenheit „viele erfolgreiche Modelle für die Geely Group produziert haben“ – und sollen so mit ihrer Erfahrung „einen entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Markteinführung von Zeekr in Europa haben“.

Wie bereits vorab durchgesickert wird Zeekr Europe von Spiros Fotinos geleitet – der ehemalige Lexus-Manager verfügt über reichlich Erfahrung beim Etablieren einer asiatischen Marke in Europa. Offiziell wurde die Personalie erst jetzt bestätigt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Fotinos bereits seit September 2022 für Zeekr tätig ist und bisher im Hintergrund den Europa-Start vorbereitet hat.

„Die europäischen Kunden werden gegenüber Elektrofahrzeugen immer aufgeschlossener. Nie zuvor waren sie so offen gegenüber neuen Technologiemarken – insbesondere solchen, die sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge spezialisieren“, sagt Fotinos. „Mit den Ressourcen, den Kenntnissen und der Erfahrung, auf die wir zurückblicken können, ist Zeekr sehr gut aufgestellt, um erstklassige Elektrofahrzeuge, innovative Dienstleistungen und ein herausragendes Kundenerlebnis anzubieten.“

