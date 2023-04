Geely-Marke Zeekr bringt E-Kompaktmodell auf den Markt

Zeekr hat offiziell sein drittes Elektromodell vorgestellt. Das Design des Zeekr X ist bereits seit Februar bekannt. Mit der Premiere gibt es nun auch die technischen Daten des Kompaktmodells – die mit Blick auf den Geely-Konzern kaum überraschen.

Der Zeekr X basiert wie die beiden ersten Zeekr-Modelle 001 und 009 auf der E-Auto-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) von Geely. Während es sich bei dem Crossover 001 und dem Van 009 um Oberklasse-Fahrzeuge rund um die Fünf-Meter-Marke handelt, ist trotz der gleichen Plattform die technische Verwandtschaft überschaubar.

Der Zeekr X ist 4,45 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,57 Meter hoch, der Radstand beträgt wie beim SEA-Schwestermodell Smart #1 2,75 Meter. Mit der Vorstellung des Zeekr X hat sich nun auch genau das bestätigt, was wir zur Enthüllung des Designs im Februar bereits vermutet hatten: Auch der Zeekr X nutzt eine 66 kWh große Batterie. Im chinesischen Zyklus CLTC wird für den Zeekr X eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern angegeben – der Smart #1 kommt im WLTP auf bis zu 440 Kilometer.

Eine Abweichung gibt es aber beim Antrieb: Denn den kompakten Zeekr wird es auch mit Allradantrieb geben, womit die Leistung auf 315 kW steigt. Dieser Antrieb bietet in Summe 543 Nm Drehmoment und kann das Fahrzeug in 3,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Bei der einmotorigen Variante dürfte es sich um den bekannten 200-kW-Antrieb aus dem Smart handeln.

Mit dem Zeekr X zielt die Geely-Marke auf ein Segment, das in China bisher vor allem von deutschen Herstellern bedient wurde – kompakte Premiumautos gab es zum Beispiel in Form der Mercedes A-Klasse Limousine. Zeekr-CEO Andy An wird mit den Worten zitiert, dass der Markt derzeit nur Luxusmarken, aber keine echten Luxusprodukte habe. So soll der Zeekr X eine Entsperrung per Gesichtserkennung, einen beweglichen Bildschirm in der Mitte, elektrisch umklappbare Rücksitze und einen integrierten Kühlschrank bieten, der bis zu -15 Grad Celsius erreichen kann.

Mit einem Motor startet der Zeekr X in China zu Preisen ab 189.800 Yuan (25.040 Euro) und ist damit sogar noch etwas günstiger als erwartet – zuvor war man in der Branche aufgrund früherer Aussagen eines Geely-Managers von Preisen über 200.000 Yuan ausgegangen. Zudem gibt es zwei teurere Versionen, die beide 209.800 Yuan (27.675 Euro) kosten. Später soll der Zeekr X auch in Europa angeboten werden, mögliche Preise hierzulande sind aber noch nicht bekannt.

Dafür wird der Europa-Start von Zeekr an anderer Stelle konkreter. Wie Reuters berichtet, soll die chinesische Marke einen ehemaligen Lexus-Manager verpflichtet haben, um das Europa-Geschäft zu leiten. Spiros Fotinos soll laut einem internen Memo bereits seit September 2022 als Europa-Chef von Zeekr angestellt sein – das Unternehmen hat die Information gegenüber Reuters inzwischen bestätigt. Der Verkaufsstart sei im Laufe diesen Jahres geplant. Auf der Auto China, die am 18. April beginnt, will das Unternehmen wohl weitere Details zu seiner Übersee-Strategie vorstellen.

