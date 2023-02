Zeekr enthüllt drittes Serienmodell

Geelys Premium-Elektromarke Zeekr hat das Design ihres dritten Serienmodells vorgestellt. Der Zeekr X ist ein Kompakt-Stromer, der wie die beiden ersten Zeekr-Modelle 001 und 009 auf der E-Auto-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) aufbaut.

Bei dem Fahrzeug, das eigentlich unter der Bezeichnung Zeekr 003 erwartet wurde, handelt es sich optisch um eine Mischung aus einem Kompaktwagen und einem SUV. Einige Designelemente, wie etwa die Kunststoff-Beplankung rund um die Radhäuser und die leicht nach oben gezogene Heckschürze (um den Böschungswinkel zu verbessern) lehnen sich an die SUV-Welt an. Mit einer Höhe von 1,57 Metern ist er aber nur acht Millimeter höher als ein VW ID.3 – auch die restlichen Proportionen entsprechen einem Kompaktwagen. Beim Design der Scheinwerfer hat Zeekr zudem die Optik des 001 aufgegriffen und etwas weiterentwickelt.

Die vollständige Präsentation wird erst im April auf der Auto China stattfinden – erst dann wird es bestätigte technische Daten geben. Bekannt ist bislang, dass der Zeekr X 4,45 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,57 Meter hoch ist und einen Radstand von 2,75 Metern hat. Zeekr verspricht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter vier Sekunden.

Einen Ausblick auf die Technik dürfte aber der Smart #1 geben. Dieser basiert bekanntlich auch auf der SEA und kommt auf den gleichen Radstand von 2,75 Metern. Allerdings ist der #1 mit 4,27 Metern etwas kürzer. Beim Antrieb setzt Geely hier auf einen Asynchronmotor mit 200 kW und ein Drehmoment von 343 Nm. Mit der 66 kWh großen Batterie sind im Smart bis zu 440 Kilometer nach WLTP möglich.

Preise für den Zeekr X sind noch nicht bekannt – ein Geely-Manager deutete aber an, dass er mehr als 200.000 Yuan (derzeit 27.225 Euro) kosten dürfte. Bisher ist Zeekr nur in China aktiv. Pläne für einen Europa-Start wurden vor mehr als einem Jahr verkündet, damals wurde Anfang 2023 als Ziel für die ersten Auslieferungen genannt – bisher gibt es keine weiteren Details hierzu. Möglich ist aber, dass der Zeekr X eines Tages dennoch hierzulande in den Verkauf geht. Und er dürfte dann auf hauseigene Konkurrenz treffen: Neben dem Smart wird bis dahin auch der Volvo EX30 als weiteres SEA-Modell dieser Größen- und Leistungsklasse in Europa auf dem Markt sein.

