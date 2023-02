Zeekr sammelt Kapital für Europa-Expansion ein

Geelys Premium-Elektroautomarke Zeekr hat eine Finanzierungsrunde über 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zeekr wird das Kapital in die Entwicklung seiner Technologien und seine geplante Expansion nach Europa in diesem Jahr investieren.

An der Serie-A-Runde beteiligte sich auch der Batteriehersteller CATL – wie schon an der Pre-A-Finanzierung im August 2021. Wie sich die umgerechnet 702 Millionen Euro der Serie A auf die fünf Investoren verteilen – neben CATL haben sich auch Amnon Shashua als Privatinvestor sowie die Investmentgesellschaften Yuexiu Industrial Fund, Tongshang Fund und Xin’an Intelligent Manufacturing Fund beteiligt –, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Geely-Marke erreicht mit der neuen Finanzierungsrunde nach eigenen Angaben eine Bewertung in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar. „Die Mittelbeschaffung der Serie A ist ein Vertrauensbeweis in die Wachstumsaussichten und die starke Zukunft von Zeekr – die jüngste Marke im Geely Holding-Portfolio, die sich eine starke Bewertung sichern kann“, sagt Daniel Donghui Li, CEO der Geely Holding Group. „Geely Holding wird weiterhin nach Wegen suchen, um Werte in unserem Portfolio freizusetzen, während wir neue Dienste und Mobilitätslösungen vorantreiben, um die Kundennachfrage auf der ganzen Welt zu erfüllen.“

Zeekr hatte im Oktober 2021 die ersten Exemplare des Debüt-Modells 001 ausgeliefert. Im Januar 2023 kam mit dem großen Elektro-Van 009 das zweite Modell hinzu. Von den bis dato 80.000 ausgelieferten E-Autos entfallen also die meisten noch auf den 001.

Für die angekündigte Europa-Expansion wird der 009 wohl keine große Rolle spielen – dieses Modell ist vor allem für China gedacht. In Europa soll der 001 als Flaggschiff von einem kleineren Volumenmodell flankiert werden. Anfang Februar hatte Geely zumindest das Design eines Kompakt-Stromers namens Zeekr X enthüllt.

Angaben zur Technik gibt es noch nicht, wie die großen Modelle 001 und 009 wird auch der Zeekr X die SEA-Plattform von Geely nutzen. Einen Ausblick auf die Technik dürfte aber der Smart #1 geben. Dieser basiert bekanntlich auch auf der SEA und kommt auf den gleichen Radstand von 2,75 Metern. Allerdings ist der #1 mit 4,27 Metern etwas kürzer. Beim Antrieb setzt Geely hier auf einen Asynchronmotor mit 200 kW und ein Drehmoment von 343 Nm. Mit der 66 kWh großen Batterie sind im Smart bis zu 440 Kilometer nach WLTP möglich.

