Zeekr plant EU-Markteintritt für Anfang 2023

Die zur Geely-Gruppe gehörende Premium-Elektromarke Zeekr will chinesischen Medien zufolge ihr erstes Modell, den Zeekr 001, ab Anfang 2023 auch in der EU anbieten. Bis zum Jahr 2025 wolle die Marke ihr Angebot auf sieben Modelle erweitern und insgesamt 100.000 Fahrzeuge exportieren.

Noch für dieses Jahr habe sich die Marke das Auslieferungsziel von 70.000 Elektroautos gesetzt. Die Geely-Gruppe selbst plant den Informationen zufolge, über alle Antriebsarten und Konzernmarken hinweg im aktuellen Jahr 1,65 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. Das würde einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Gesamtabsatz im Jahr 2021 entsprechen.

Vorgestellt wurde der Zeekr 001 wie berichtet im April des vergangenen Jahres. Die Produktion startete Anfang Oktober in der in der ostchinesischen Region Ningbo. Seit Markteintritt Ende Oktober 2021 bis zum Ende des Jahres belief sich der Absatz des das Fahrzeug-Modell auf rund 6.000 Einheiten, wie es in einem Medienbericht vom Januar heißt. Im Oktober wurden noch 199 Fahrzeuge verkauft, im November dann 2.012 Einheiten. Im Dezember lag der Absatz bei 3.796 Fahrzeugen.

Der knapp fünf Meter lange Zeekr 001 basiert auf der SEA-Plattform der Geely Holding Group und kombiniert eine Doppelmotor-Antriebsleistung von 400 kW mit zwei Akku-Varianten à 86 oder 100 kWh. In letzterer Konfiguration soll eine Reichweite von 700 Kilometern möglich sein, wobei es sich hierbei vermutlich wie in China noch üblich um den NEFZ-Wert handelt.

– ANZEIGE –

In China wird das Modell in drei Ausstattungsvarianten zu Preisen zwischen 281.000 und 360.000 Yuan angeboten. Das entspricht umgerechnet der Spanne von 38.850 bis 49.750 Euro. Allerdings sind die Preise nicht 1:1 auf Europa übertragbar – was ein importiertes Fahrzeug in der EU kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Bereits bei der Vorstellung des Zeekr 001 im April 2021 gab der Hersteller an, dass das Modell ab 2022 auch in anderen Ländern ausgeliefert werden soll. Nun scheinen sich die Pläne des Herstellers diesbezüglich also zu konkretisieren.

cnevpost.com